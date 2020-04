La RIPTB lance l’Opération Voisinage

La Régie de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) invite la population à être vigilante et bienveillante en portant attention à leur entourage et à leurs voisins.

Dans un communiqué de presse publié aujourd’hui, la RIPTB rappelle que la situation actuelle d’isolement et de confinement dû à la Covid-19 rend la violence plus difficile à voir, mais elle est plus présente que jamais pour les gens qui la subissent. L’Opération Voisinage prône la responsabilisation sociale par la vigilance citoyenne. Vous êtes témoin ou êtes préoccupés par une situation de violence physique, psychologique, d’abus ou de négligence ? Signalez-le en composant le 911 pour les situations d’urgence, ou dans les autres cas le 450-435-2421 poste 0

Vous aurez l’occasion d’apercevoir les affiches de ce projet dans les principaux commerces d’alimentation ainsi que les pharmacies du territoire.

Ensemble, soyons vigilants et solidaires !