La RIPTB dans Thérèse-De Blainville pour y rester

Dans un communiqué de presse acheminé au NORD INFO, le 19 août, on y apprend que l’entente liant la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB) aux villes de Sainte-Thérèse, Boisbriand, Lorraine et Rosemère a été renouvelée, et ce, pour une période de dix ans. Elle prendra effet dès 2023.

Créée en 2003, la RIPTB est née d’une volonté de ces quatre villes membres d’unir leurs forces afin de répondre aux nouvelles exigences de la réforme de la Loi sur la police de 2001.

« Cette réforme, écrit-on dans le communiqué de presse, créait notamment des niveaux de services policiers à offrir en fonction du nombre d’habitants que comporte le territoire à desservir. Faisant partie de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM), les villes membres de la Régie devaient offrir à la population un niveau 2 de service ».

Il s’agit pour la RIPTB d’un troisième renouvellement, ce qui démontre le désir de collaboration des quatre (4) villes partenaires.

« Ainsi, nous maintenons une organisation policière reconnue comme étant un service professionnel de proximité, impliquée auprès des citoyens et des partenaires, a indiqué, au nom des membres du conseil d’administration, Éric Westram, président de la RIPTB et maire de Rosemère, remerciant au passage ses collègues maires et mairesses de même que le directeur de la RIPTB, Francis Lanouette, « pour son leadership et son engagement envers la communauté ».

« Mes remerciements, a-t-il ajouté, je les tourne également vers nos policiers et policières ainsi que l’ensemble du personnel civil pour les services offerts à nos citoyens et citoyennes ».

« Un privilège »

Mairesse de Sainte-Thérèse et vice-présidente du conseil d’administration de la RIPTB, Sylvie Surprenant a qualifié de « privilège » le fait de pouvoir compter sur la RIPTB pour assurer la quiétude de ses citoyens.

« Nous sommes privilégiés de pouvoir compter sur la RIPTB à titre de partenaire de la communauté! Cette organisation dynamique et présente sur le territoire fait une réelle différence dans la qualité de vie des villes qu’elle dessert. Nous sommes fiers du travail de cette organisation policière au quotidien », a-t-elle déclaré.

Même son de cloche du côté de Marlene Cordato, mairesse de Boisbriand, qui est également fière de la conclusion de cette entente.

« Je suis très satisfaite et heureuse de renouveler cette entente pour dix ans. La RIPTB est une organisation policière reconnue par ses pairs qui répond aux besoins de nos citoyens, en respect des spécificités propres à chacune de nos villes. Leur approche hautement professionnelle et leur service de proximité servent au bénéfice de l’ensemble de la population ».

Quant à Jean Comtois, maire de Lorraine., il a parlé d’une «garantie de stabilité à long terme ».

« Depuis 2003, la collaboration de nos quatre municipalités permet d’offrir à nos citoyens des services de grande qualité. Je tiens effectivement à remercier les membres du personnel de la RIPTB pour leur professionnalisme, leur compétence et leur écoute. Non seulement les contribuables sont entre de bonnes mains, mais ils bénéficient en plus d’économies grâce au partage équitable des coûts entre nos villes. En clair, voilà une entente dont tout le monde sort gagnant! »

Notons que cette entente devra être officialisée par le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation au cours des prochaines semaines.