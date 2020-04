La région s’en tire assez bien

La chose étant que les Laurentides, faisait remarquer jeudi dernier au cours d’une conférence téléphonique le Dr Éric Goyer, directeur de la santé publique, se classent parmi les premières régions sociosanitaires (en termes de population) au Québec, mais en milieu de classement pour le nombre de cas déclarés de COVID-19.

Tout cela, parce que, dira Dr Goyer, «on est beaucoup moins touchés en haut (lire au nord) de Saint-Jérôme.»

En effet (en date de lundi) c’est dans les MRC de Thérèse-De Blainville (256 cas), de la Rivière-du-Nord (132), Deux-Montagnes (109) et Mirabel (66) que l’on retrouvait la majorité (563) des 635 cas dénombrés dans les Laurentides.

Il faut dire, par contre, que c’est au sud que la population laurentienne est concentrée.

Des actions

En outre, le Dr Goyer a aussi fait état d’actions précises que mène actuellement la direction de la santé publique.

Sachons, ainsi, que pour chaque cas positif signalé, on enclenche une enquête épidémiologique qui permet de recenser tous les gens qui ont été en contact avec la personne infectée.

De plus, on fait en sorte de tester des gens qui utilisent moins les services de santé, comme les itinérants et ceux présentant des dépendances.

Finalement, on accorde une attention particulière aux déplacements entre MRC, notamment celles au nord de Saint-Jérôme.

Hôpital désigné

Par ailleurs, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) du Québec a identifié, en début de semaine dernière, l’Hôpital régional de Saint-Jérôme comme nouveau centre désigné COVID-19 pour la région des Laurentides.

De ce fait, les personnes testées positives à la COVID-19 et qui requièrent une hospitalisation pourront dorénavant recevoir des soins à cet endroit. Jusqu’à tout récemment, les personnes ayant la COVID-19 issues des Laurentides étaient automatiquement transférées vers un centre hospitalier d’une autre région du moment qu’elles nécessitaient d’être hospitalisées. Seules les personnes infectées à la COVID-19 et nécessitant des services en obstétrique et pédiatrie ne seront pas reçues à Saint-Jérôme et seront transférées dans un hôpital désigné.

Au total, 63 lits sont réservés à l’hôpital de Saint-Jérôme.

Réduire les risques

Pour ceux que la chose pourrait inquiéter, les autorités soulignent que toutes les mesures ont été prises pour protéger le personnel et autres patients avec la venue de cas positifs.

«Plusieurs chambres sont maintenant aménagées spécialement pour réduire au maximum les risques de contagion. Par ailleurs, la délimitation stricte des zones dans l’hôpital permettra d’offrir les services sans mettre à risque les unités qui accueillent la clientèle pour d’autres soins», précisait-on au moment de l’annonce.

Sylvain Pomerleau, directeur général adjoint programme santé physique générale et spécialisée, de l’enseignement et de la recherche, indiquait, de plus, jeudi, que le personnel dispose «de procédures au niveau du contrôle» des infections.

«Nous avons eu le temps de voir venir (avant l’annonce ministérielle) et tout le monde est prêt», assure M.Pomerleau.