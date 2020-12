La Poule aux œufs d’or enrichit une Blainvilloise

Le 26 novembre, Julie Grondin a participé pour sa mère, Lise Lagueux, à La Poule aux œufs d’or. Les animateurs Julie Houle et Sébastien Benoit ont eu le grand plaisir de lui remettre la coquette somme de 55 000 $.

Grâce à ce gain, la résidente de Blainville prévoit vendre sa maison, déménager dans le Nord et vivre la vie de chalet.

Pour sa 28e saison, le jeu télévisé La Poule aux œufs d’or s’est adapté à la situation actuelle. Ainsi, les participants jouent dans le confort de leur domicile à l’aide d’une tablette électronique.

Depuis 1993, La Poule aux œufs d’or a reçu au-delà de 7 600 participants et a remis plus de 242,1 millions de dollars. Parmi ces chanceux, plus de 620 proviennent des Laurentides et ont gagné un total de plus de 18,6 millions de dollars à la télévision.