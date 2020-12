La Poule aux œufs d’or enrichit un Anneplainois

Le 26 novembre, Julie Charbonneau a représenté son conjoint, Yanick Beaulieu, à La Poule aux œufs d’or de chez eux, à Sainte-Anne-des-Plaines. Les animateurs Julie Houle et Sébastien Benoit ont eu le grand plaisir de lui remettre 57 000 $.

Avec la somme remportée, le gagnant souhaite faire des rénovations à la maison et s’acheter une nouvelle voiture.

Pour sa 28e saison, le jeu télévisé La Poule aux œufs d’or s’est adapté à la situation actuelle. Ainsi, les participants jouent dans le confort de leur domicile à l’aide d’une tablette électronique.

Depuis 1993, La Poule aux œufs d’or a reçu au-delà de 7 600 participants et a remis plus de 242,1 millions de dollars. Parmi ces chanceux, plus de 620 proviennent des Laurentides et ont gagné un total de plus de 18,6 millions de dollars à la télévision.

COVID-19 : comment réclamer son lot?

Afin de contribuer à l’effort collectif contre la propagation de la COVID-19 et de protéger la santé de ses clients ainsi que celle de ses employés, Loto-Québec a rouvert ses centres de paiement aux gagnants des bureaux de Montréal et de Québec sur rendez-vous seulement, pour la réclamation de lots de 10 000 $ ou plus. Dans la situation actuelle, la réclamation par la poste est le moyen le plus efficace et le plus sécuritaire de réclamer un lot de moins de 10 000 $. Les lots de 600 $ ou moins peuvent être réclamés chez l’un de nos détaillants.