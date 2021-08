La piscine Richelieu davantage accessible aux personnes à mobilité réduite

La Ville de Sainte-Thérèse est fière d’annoncer la mise en service d’un lève-personne à la piscine du parc Richelieu, rendant cette infrastructure aquatique accessible aux personnes à mobilité réduite.

Achetée du fournisseur Aquam au coût de 11 726,61$ taxes incluses, cette chaise mobile permet aux usagers d’entrer et de sortir de l’eau de manière sécuritaire. « Il est très important que l’ensemble des Thérésiennes et des Thérésiens puissent participer pleinement à la vie citoyenne. L’installation d’un lève-personne à la piscine est un geste concret à l’égard d’un vivre ensemble inclusif et accessible », a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

« Nous tenons à remercier les membres du Comité d’intégration des personnes handicapées, auquel ont participé des fonctionnaires délégués et une membre citoyenne. Grâce à leur collaboration, différents besoins en matière d’accessibilité au sein de la Ville ont été identifiés et des actions concrètes ont été proposées pour y pallier », a souligné le conseiller municipal du district Lonergan et membre délégué du Comité d’intégration des personnes handicapées, Luc Vézina.

Le lève-personne est accessible en tout temps lors des bains libres, il n’est donc pas nécessaire d’en faire la réservation. Grâce à ses équipements amovibles, il est possible de le déplacer pour entrer à l’eau à n’importe quel endroit autour de la piscine. Pour l’utiliser, l’usager doit être en mesure de se transférer sur la chaise de façon autonome ou avec l’aide d’un accompagnateur.

L’ajout de cet équipement découle du Plan d’action à l’égard des personnes handicapées pour les années 2021-2023 de la Ville de Sainte-Thérèse. Consultez-le au www.sainte-therese.ca > Ville > Administration municipale > Politiques et plans d’action.

La piscine du parc Richelieu est ouverte aux résidents tous les jours jusqu’au 22 août. Pour consulter l’horaire du bain libre et les modalités des installations aquatiques, visitez le www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Piscine, pataugeoire et jeux d’eau extérieurs.