La MRC Thérèse-De Blainville soutient la persévérance scolaire

En cette Semaine de la persévérance scolaire, la MRC de Thérèse-De Blainville souhaite réitérer son appui inconditionnel aux objectifs poursuivis par les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL).

«Cette Semaine de la persévérance scolaire 2020 se veut une façon de poser un geste porteur envers les jeunes. Qu’il s’agisse de la famille, du milieu scolaire, des employeurs, du monde municipal, des associations, des décideurs locaux ou régionaux, nous avons tous notre part à faire additionner ces actions qui peuvent faire la différence pour les jeunes dans leur parcours scolaire. Disons-leur bravo, merci, félicitations, lâche pas! Incitons-les aussi à donner au suivant avec les cartes +. Un tel geste, c’est un gros plus qu’il s’agit de multiplier, particulièrement cette semaine!», a déclaré le préfet de la MRC, Richard Perreault que l’on voit en compagnie des autres mairesses et maires de la MRC. Pour plus d’informations sur la Semaine de la persévérance scolaire, consultez le site [prel.qc.ca].