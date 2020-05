La Marche pour l’Alzheimer passe en mode virtuel

La Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine se déroulera en ligne cette année. C’est sous le signal de départ de l'animatrice Ève-Marie Lortie que les participants seront appelés à relever le défi à la maison, le dimanche 31 mai, dès midi. Il est encore temps de s'inscrire.

Les sommes amassées permettront de financer des programmes et services qui visent à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’un autre trouble cognitif.

«En cette période plus que particulière, les personnes atteintes ont plus que jamais besoin de soutien. Ces maladies isolent 153 000 Québécois et ont un impact majeur sur leur famille et leurs proches. C’est pourquoi nous appelons les Québécois à s’impliquer en recueillant des fonds afin que les Sociétés Alzheimer puissent poursuivre leur mission, soit d’accompagner les personnes touchées à surmonter les défis engendrés par les troubles neurocognitifs», souligne la directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer, Sylvie Grenier.

Un événement de financement majeur

La Marche pour l’Alzheimer est le plus grand événement de sensibilisation et de collecte de fonds organisé au profit des Sociétés Alzheimer à travers le Québec. Cette année, en raison de la pandémie de COVID-19, ce grand rassemblement passe en mode virtuel.

La marche sera diffusée en direct au [www.marchepourlalzheimer.ca]. C’est également à cette adresse que l’on doit se rendre pour s’inscrire et amasser des dons. L’événement sera simultanément présenté sur les pages Facebook de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer et de la Société Alzheimer Laurentides.

La population est invitée à se mobiliser pour la cause. En effet, d’ici 2031, on estime que le nombre de Québécois atteints d’un trouble neurocognitif augmentera de près de 70 %. Or, actuellement, la recherche est le seul espoir pour développer un remède curatif.