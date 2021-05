La Marche pour l’Alzheimer aura lieu le 30 mai

Les personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et les proches aidants comptent sur la Société Alzheimer Laurentides pour obtenir du soutien et cheminer avec la maladie. Et, chaque année, celle-ci compte sur la population pour participer à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine annuelle.

Même si la pandémie a impacté négativement tant de services au pays l’année dernière, le soutien démontré en participant à cette marche et en recueillant des fonds cruciaux ont permis de faire passer bon nombre des services de la Société en ligne.

La Société Alzheimer Laurentides a ainsi pu continuer de répondre aux besoins des personnes atteintes d’un trouble neurocognitif et ceux de leurs proches aidants partout dans la grande région des Laurentides, mais plus de fonds sont nécessaires pour répondre à la demande croissante de services de soutien indispensables, y compris du counseling et des programmes de jour pour les personnes atteintes et des programmes de répit pour les proches aidants.

«Dans les Laurentides, c’est plus de 8 700 personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles neurocognitifs. Durant la dernière année, les familles ont été bouleversées par la pandémie dans plusieurs aspects de leur vie. Ceux-ci réclament plus de services de proximité pour faire face à la maladie qui est toujours présente dans leur quotidien. Toute l’équipe de la Société Alzheimer des Laurentides continue de soutenir les familles de la région et demande votre appui en participant à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de Patrimoine. Chaque contribution compte pour atteindre notre objectif de 35 000 $!», d’indiquer Catherine Vaudry, directrice générale à la Société Alzheimer Laurentides.

Comment participer

En participant à la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine, les gens feront une différence positive dans la vie des personnes atteintes et celle de leur famille. Il est possible de s’impliquer de différentes façons:

Inscrivez-vous individuellement, avec votre famille, ou formez une équipe à [alzheimerlaurentides.com/marche-pour-lalzheimer]. (Inscription gratuite!)

Prenez une photo ou faites une vidéo et téléchargez-la dans les médias sociaux, en utilisant le mot-clic #MarchepourlAlzheimerIG.

Participez à programmation sur la page Facebook de la Société Alzheimer, durant la fin de semaine du 29 et 30 mai: nous y raconterons des histoires de participants de partout au pays et nous célébrerons cet événement ensemble.

Mais, le plus important: nous aurons du plaisir à recueillir des fonds pour une cause extraordinaire!

«L’équipe IG gestion de Patrimoine des Laurentides est très fière de s’associer à nouveau à la Marche pour l’Alzheimer. Le 30 mai, nous nous mobilisons dans le but de mettre en lumière cette cause si importante», d’expliquer Nancy Morin, ambassadrice IG des Laurentides. «Les personnes atteintes et leur famille ont été très éprouvées cette année et nous invitons la population à se joindre à nous pour bonifier les services et maximiser les ressources offertes dans les Laurentides. Nous pouvons vraiment faire la différence!».

Les deux partenaires

Fondée en 1983, la Société Alzheimer des Laurentides est un organisme communautaire à but non lucratif reconnu par le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides et qui a pour mission de sensibiliser, d’informer, de soutenir, d’accompagner et de représenter les personnes touchées par la maladie d’Alzheimer ou autres maladies apparentées, de former les intervenants, les bénévoles et les étudiants ainsi que de promouvoir et contribuer à la recherche.

Pour sa part, IG Gestion de patrimoine, fondée en 1926, est un chef de file au Canada dans la prestation de solutions financières personnalisées par l’entremise d’un réseau de conseillers partout au pays. Outre sa famille exclusive de fonds communs de placement et d’autres instruments de placement, IG offre une gamme étendue de services financiers.