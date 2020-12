La magie des Fêtes s’empare de Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse soulignera le temps des fêtes en parsemant décembre de concours et d’initiatives festives.

«Même si le Village de Noël ne revêt pas sa forme habituelle en 2020, il était important pour la Ville d’égayer ce moment si spécial de l’année. Les derniers mois ont été éprouvants pour les citoyens, mais aussi pour les commerçants. Nous sommes donc ravis d’avoir trouvé une façon de répandre de la joie dans notre communauté, tout en soutenant l’achat québécois. Notre programmation des fêtes fera de très nombreux heureux», souligne la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

De Frank Sinatra à Michael Bublé spécial Noël, avec Alain Dumas

Le vendredi 18 décembre prochain, assistez au concert gratuit d’Alain Dumas dans le confort de votre foyer. Accompagné de sa pianiste, il revisitera les grands classiques de Noël et les plus belles pièces de Tony Bennet, Michael Bublé et autres chanteurs influencés par Frank Sinatra. Un spectacle chaleureux et intime. Les inscriptions débutent le 1er décembre, à 9 h, au [www.sainte-therese.ca] et la Carte citoyen valide est obligatoire pour ce faire. Faites vite, les places sont limitées!

Lettre au père Noël

Du 1er au 10 décembre, les enfants pourront poster leur lettre au père Noël en la déposant dans la boîte aux lettres spécialement dédiée au courrier envoyé au pôle Nord. Celle-ci est située au 6, rue de l’Église à Sainte-Thérèse (entrée principale de l’hôtel de ville). Nul besoin de mettre un timbre sur l’enveloppe, il faut simplement indiquer l’adresse suivante: Père Noël, Pôle Nord, H0H 0H0, Canada.

Important: afin que les enfants puissent recevoir une réponse du père Noël avant le 25 décembre, postez la lettre au plus tard le 10 décembre et n’oubliez pas d’inscrire une adresse de retour.

Rencontre virtuelle en direct avec le père Noël

Le 12 décembre, le père Noël rencontrera des enfants sur la plateforme Zoom, en direct de son atelier de fabrication de jouets au pôle Nord. Le moment sera idéal pour permettre aux petits de discuter de la dernière année, de leurs souhaits et de leur liste de cadeaux. Pour s’inscrire, visitez le [www.sainte-therese.ca] dès le 1er décembre à 9 h. Une Carte citoyen valide est obligatoire pour ce faire. Les places sont limitées, inscrivez-vous sans tarder!

La bibliothèque en mode festif

Rappelons que la bibliothèque offrira l’atelier virtuel Noël autour du monde destiné aux enfants de 5 à 12 ans, le 8 décembre, à 19 h. Les petits de 3 à 7 ans sont aussi conviés à deux éditions spéciales de Noël de l’heure du conte en ligne les 9 décembre, à 10 h 30, et 10 décembre, à 19 h. Visitez le [biblio.sainte-therese.ca] pour tous les détails.

Une surprise se prépare…

Les 19 et 20 décembre, ouvrez grand les yeux et les oreilles, il se pourrait que Sainte-Thérèse soit visitée par un très célèbre personnage à barbe blanche… L’annonce officielle aura lieu le lundi 14 décembre.

Trois concours festifs

Quand décorer pourrait vous faire gagner: sortir son sapin et ses lumières, ça rend heureux. C’est pourquoi les citoyens sont invités à faire parvenir la plus belle photo de leur demeure décorée entre le 1er et le 13 décembre à cultureetloisirs@sainte-therese.ca, en spécifiant leur nom, leur numéro de téléphone et leur adresse postale complète. À gagner: l’une des 10 boîtes-cadeaux d’une valeur de 100 $ remplies de produits provenant de commerçants thérésiens. Les gagnants seront sélectionnés au hasard et seront contactés par téléphone dans la semaine du 14 décembre.

Rencontre exclusive avec le père Noël: le 12 décembre, votre enfant pourrait être l’heureux gagnant d’un appel vidéo en tête-à-tête personnalisé avec le père Noël, en plus de recevoir l’enregistrement HD de cette rencontre magique. Une photo autographiée ainsi qu’un petit mot lui seront également envoyés en guise de souvenir.

Pour courir la chance de remporter cet appel Zoom exclusif, invitez votre enfant à colorier et à afficher fièrement un flocon de neige dans une fenêtre de la maison. Utilisez le modèle de flocon à imprimer disponible sur le site Web de la Ville ou laissez libre cours à son imagination. Prenez une photo de l’oeuvre et envoyez-la par courriel à cultureetloisirs@sainte-therese.ca entre le 1er et le 8 décembre, en indiquant votre nom, le nom de l’enfant et son âge, l’adresse postale et un numéro de téléphone. Important: les cinq gagnants seront pigés au hasard et contactés le mercredi 9 décembre par courriel. Les parents recevront également un formulaire à compléter afin de bien personnaliser la rencontre pour chacun des enfants.

Quiz des artisans: entre le 1er et le 13 décembre, répondez aux huit questions du Quiz des artisans, portant sur divers exposants du Village de Noël en mode virtuel. Naviguez sur leurs sites Web, notez toutes les bonnes réponses et vous pourriez remporter l’un des cinq paniers-cadeaux d’une valeur de 200 $ contenant une panoplie de produits d’artisans du Village de Noël. Cinq gagnants seront sélectionnés au hasard et seront contactés par courriel dans la semaine du 14 décembre.

Tous les concours s’adressent uniquement aux résidents de la Ville de Sainte-Thérèse. Les détails et modalités des concours peuvent être consultés au [www.sainte-therese.ca].