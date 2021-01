La guignolée permet de verser 35 000 $ à cinq organismes

La cuvée 2020 de la guignolée à la Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila a connu une abondante récolte grâce à la générosité des citoyens et à la participation d’un très grand nombre de bénévoles.

Le mercredi 23 décembre, lors d’une rencontre dans l’église, la Paroisse a remis la somme de 35 000 $ à cinq organismes d’entraide qui œuvrent auprès des personnes dans le besoin à Sainte-Thérèse, soit le Centre Regain de vie, le Centre d’entraide Thérèse-De Blainville, le Resto Pop Thérèse-De Blainville, la Maison d’Accueil Le Mitan et le Centre Marie Eve.

«Nous espérons ainsi apporter un soutien et un baume bienfaisant aux familles en difficulté et aux personnes seules dépourvues de ressources. Dans ces temps difficiles que nous traversons ensemble et qui marquent notre histoire commune, il est bon de savoir que nous pouvons compter sur l’appui de la population dans l’espoir de renouveler cette démarche d’entraide qu’est la guignolée en 2021. La générosité de tous et chacun fait renaître l’espoir chez les moins favorisés parmi nous. De tout cœur, merci», fait valoir la Paroisse Sainte-Thérèse d’Avila, par voie de communiqué.