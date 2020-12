La guignolée de la députée Louise Chabot

Se déroulant du 9 au 16 décembre, la guignolée de la députée de Thérèse-De Blainville, Louise Chabot, a permis d'amasser plusieurs sacs de denrées non périssables, lesquels ont été remis à l’organisme d’aide alimentaire Regain de vie, situé à Sainte-Thérèse.

«Le temps des fêtes est toujours une période difficile pour les plus démunis. Et avec la pandémie, le coût de plusieurs denrées a augmenté significativement. Je tiens à remercier les citoyens qui ont contribué à la guignolée. La solidarité de la communauté est vraiment exemplaire et je suis très heureuse de pouvoir contribuer», de déclarer Mme Chabot.

Pour remercier les gens de leur générosité, celle-ci leur a remis une boule de Noël arborant une fleur de lys. L’expérience s’est révélée à ce point positive que la députée entend répéter l’expérience l’an prochain.