La Guignolée aura lieu à Boisbriand

La pandémie n’a épargné aucun organisme communautaire, surtout pas ceux qui viennent en aide aux plus démunis de notre territoire. Parlez-en à Véronique Bouchard, directrice des Services d’entraide Le Relais de Boisbriand. Celle-ci compte vivement sur la Guignolée pour renflouer ses tablettes.

«Nous sommes très préoccupés cette année, avec le retrait du porte à porte, d’arriver à remplir nos étagères pour l’année», de dire Mme Bouchard avant d’ajouter que les citoyens de Boisbriand sont habituellement nombreux à donner à l’approche des Fêtes. Elle craint donc que le contexte inhabituel et actuel en décourage quelques-uns à donner.

Surtout, ajoute Marie-Eve Archambault, intervenante au sein de l’organisme, que les demandes d’aide supplémentaires ont bondi depuis le début du confinement, en mars dernier.

«Certaines personnes ont perdu leur travail, d’autres ont été atteintes par la maladie. Pour ceux qui étaient déjà dans une situation précaire, la pandémie a représenté un défi de plus», insiste Mme Archambault.

Sept points de collecte

La pandémie force les dirigeants d’organismes communautaires à redoubler d’imagination afin de poursuivre leur mission auprès de leur clientèle vulnérable respective. C’est ainsi que les organisateurs de la guignolée des Services d’entraide le Relais n’ont eu autre choix que de se réinventer pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le porte à porte étant exclu de leurs possibilités pour récolter des denrées.

«Comme nous ne pourrons pas faire de porte à porte, indique Véronique Bouchard, nous allons recueillir les dons dans sept points de collecte. Ceux-ci ont été choisis stratégiquement afin de faciliter l’accès aux citoyens.»

Il sera donc possible de déposer les denrées aux bénévoles présents dans les IGA Daigle du Faubourg Boisbriand et du boulevard des Entreprises, les 28 et 29 novembre.

Les citoyens recevront alors une lettre avec tous les détails, un sac pour préparer leurs denrées ainsi que les différentes façons de soutenir l’organisme.

Les paniers de Noël pourront ainsi être distribués aux Boisbriannais qui vivent une situation précaire et qui souhaitent avoir de l’aide pour égayer leur temps des fêtes.

L’inscription est toutefois obligatoire et se fait sur rendez-vous seulement entre le 20 novembre et le 10 décembre. Pour s’inscrire ou en apprendre davantage, il faut appeler au 450 939-0501.