La Grande Guignolée des médias récolte 260 000 $

La journée de la Grande Guignolée des médias pour Moisson Laurentides a permis la récolte d’un montant de 260 000 $. Ce décompte est préliminaire, car les dons continuent d’affluer. Cet événement d’envergure a été rendu possible grâce aux efforts collectifs de 1 655 bénévoles, de nombreux groupes d’entreprises, ainsi qu’à la population des Laurentides, qui ont généreusement répondu à l’appel.

14 697 kilogrammes de denrées avaient été recueillis jusqu’au 9 décembre pour permettre à Moisson Laurentides de poursuivre sa mission qui est de combattre la faim et de nourrir l’espoir sur le territoire des Laurentides et la MRC Des Moulins. Les différents organismes desservis pourront garnir leur tablette jusqu’au mois d’avril avant la période creuse du printemps.

«Un merci tout spécial à Dany Berger, porte-parole de l’événement et animateur à CIME FM ainsi qu’aux médias pour leur participation indéfectible et leur solidarité exceptionnelle. Sans eux, un tel événement serait impossible. Grâce aux donateurs et bénévoles, des milliers de personnes et de familles trouveront un peu de réconfort à Noël et dans les semaines suivantes», a mentionné la directrice générale, Annie Bélanger.

«C’est un temps de l’année, ajoute-t-elle, où il est d’autant plus important de faire preuve de solidarité envers les familles qui traverse une période difficile. La population laurentienne a su démontrer, une fois de plus, leur engagement face à la cause de la faim dans notre région.»

Cet élan de solidarité doit se poursuivre jusqu’au 24 décembre prochain. Vous pouvez continuer de donner chez les marchands participants ou par le biais du site internet de Moisson Laurentides à [moissonlaurentides.org]. En plus, il est encore possible de faire des dons de 5 $ ou 10 $ en textant le mot clé «MANGER» au 20222, et ce, durant tout le mois de décembre.

Remerciements

Moisson Laurentides souhaite remercier les municipalités qui ont permis des points de collecte sur rue: Blainville, Boisbriand, Labelle, Mirabel, Mont-Laurier, Rosemère, Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Eustache, Saint-Jérôme, Sainte-Thérèse, Sainte-Agathe-des-Monts, Saint-Hippolyte et Val-David. Merci également aux différents services de police ainsi qu’au ministère des Transports du Québec.