La Grande collecte de Moisson Laurentides est commencée

Du 11 au 20 juin, Moisson Laurentides s’associe fièrement aux Metro et Super C de la région afin d’amasser des dons en argent aux caisses ainsi que des dons en ligne au : www.moissonlaurentides.org/evenements/la-grande-collecte.

Le contexte actuel a un impact important sur les collectes que Moisson Laurentides faisait dans les épiceries avec des centaines de bénévoles présents chez les marchands pour amasser les dons. Ainsi, 4 Moissons du Québec ont décidé de faire un projet-pilote avec les bannières en alimentation afin de tenir une collecte de dons aux caisses : Moisson Laurentides, Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, Moisson Québec, Moisson Rimouski-Neigette. Pour les Moissons, le travail en équipe et la collaboration font partie des valeurs des Moissons et il est naturel pour les nos organisations de travailler ensemble pour cette 1re édition.

« La grande famille METRO, par l’entremise de ses magasins Metro et Super C participants, est fière de présenter cette première édition de La Grande Collecte. C’est à titre de partenaire de longue date des Moissons que nous poursuivons notre engagement à lutter contre l’insécurité alimentaire. Grâce à la générosité de nos clients, nous avons à nouveau la chance de faire une différence et de soutenir les communautés où nous sommes présents », affirme Marie-Claude Bacon, vice-présidente, affaires publiques et communications.

Annie Bélanger, directrice générale de Moisson Laurentides, renchérie : « Personne n’est à l’abri de vivre de l’insécurité alimentaire. Il n’y a pas de petits dons et chaque dollar est important. Merci de nous aider dans notre mission de combattre la faim et nourrir l’espoir. »