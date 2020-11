La gare de Saint-Janvier sera fonctionnelle au début de l’année prochaine

Le maire de Mirabel, Jean Bouchard, fait l’annonce d’une nouvelle très attendue de la part des résidants et usagers des transports collectifs, via sa page Facebook publique, alors que la gare du secteur de Saint-Janvier sera fonctionnelle dès le 4 janvier prochain.

Rappelons que cette gare sera dotée d’un quai ferroviaire, d’une boucle d’autobus et d’un stationnement incitatif comptant 333 places. Selon le Programme des immobilisations 2020-2029 d’exo, un budget d’un peu plus de 14 M$ a été alloué à ce projet. Il comprend aussi des cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite, les taxis, le covoiturage et les véhicules électriques; avec bornes de recharge. On compte aussi une quarantaine d’espaces sous un abri à vélos.

Une date devancée

Lors d’un entretien téléphonique tenu en septembre dernier, l’actuel conseiller municipal et ex-maire suppléant, Patrick Charbonneau, avançait que le site pourrait être accessible aux usagers deux mois plus tard, soit en novembre 2020. Le chantier avait repris ses activités dernièrement, à la suite du premier confinement, alors que l’on prévoyait des retards aux vues de la situation entourant la pandémie.

«Les besoins de nos concitoyens augmentent en matière de mobilité. La nouvelle gare va leur offrir une alternative efficace à l’utilisation de l’automobile avec un arrêt du train directement dans leur municipalité», de déclarer M. Charbonneau, dans le cadre d’une autre entrevue donnée en juin dernier.

Ce site s’ajoutera donc aux 13 gares déjà existantes sur la ligne exo2 de Saint-Jérôme.