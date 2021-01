La Fondation Sercan lance sa boîte-repas de la Saint-Valentin

Besoin d’inspiration pour votre souper romantique de la Saint-Valentin? La Fondation Sercan a élaboré une boîte-repas spécialement pour cette occasion. Au menu: une fondue au fromage, deux saucissons fumés, deux demi-baguettes de pain et deux beignes aux patates.

Idéale pour deux personnes, la boîte-repas sera disponible en cueillette à la Maison Sercan (50, rue Chénier, Saint-Eustache) les 10 et 11 février. Le prix est de 45 $ et l’ensemble des profits de cette activité de financement sera remis à la Fondation Sercan. Les réservations se font en ligne au [maisonsercan.ca] ou en appelant au 450 491-1912.

Davantage de produits locaux

Pour la deuxième édition de sa boîte-repas fondue au fromage, la Fondation Sercan s’est fait le devoir d’offrir le plus de produits locaux possible. Elle est donc fière de cette belle collaboration avec divers partenaires de la région: SOS Fondue, Salamico Saint-Eustache, Les 3 Galo’Pains et la Cabane à sucre Constantin.

Un merci spécial à la Caisse Desjardins Saint-Eustache-Deux-Montagnes pour les sacs réutilisables qui seront remis aux acheteurs.

Des soins palliatifs gratuits grâce aux donateurs

«Dans le contexte actuel, nous devons nous renouveler et trouver de nouvelles activités de financement. La mort ne prend pas de pause. Nos services sont essentiels et, sans nos donateurs, nous ne pouvons pas continuer d’offrir des soins palliatifs de qualité gratuits aux gens malades en fin de vie», mentionne la directrice générale de l’organisme, Vickie Boisvert.

La Maison Sercan a accueilli plus de 1 000 patients depuis son ouverture en 2005. Étant la seule maison de soins palliatifs dans les Basses-Laurentides, elle offre une solution humaine essentielle pour vivre les derniers moments dans la dignité, avec le moins de douleur et de détresse possible.