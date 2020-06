La Fondation Pallia-Vie lance une nouvelle activité de financement

Ne pouvant tenir trois de ses activités de financement annuelles en raison de la pandémie, la Fondation Pallia-Vie lance «Je bouge pour Pallia-Vie», une activité grand public qui rallie le golf, le vélo et la marche.

Quoi? Où? Quand? Comment?

Le participant effectuera l’activité de son choix d’ici le 19 septembre 2020. Que ce soit pour le golf, le vélo, la marche ou la course, il s’agit tout simplement de s’inscrire sur le site Web de la Fondation. Le coût de l’inscription est de 150 $ pour l’activité de golf au Club de Golf Val-Morin et de 75 $ pour les activités de vélo, marche et course, pouvant être réalisées à l’endroit de son choix.

Les 200 premiers participants inscrits recevront, en retour du paiement de leur inscription, un panier d’achats locaux sous forme de chèques-cadeaux d’une valeur minimale de 70 $, soit sept certificats de 10 $ chacun. La Fondation Pallia-Vie tient d’ailleurs à remercier les entreprises participantes, soit les restaurants McDonald’s de la famille Giguère, le P’tit magasin de la Microbrasserie Shawbridge, le P’tit magasin du Pub gourmand de Saint-Sauveur, le Marché IGA Extra de Prévost, Le Soleo de Saint-Jérôme, Vinnie Gambini pizza-bar de Boisbriand et la Ferme Gaspor, sans oublier le Club de golf Val-Morin.

Elle salue également la contribution de son porte-parole, Frédéric Lord, analyste sportif à TVA Sports, pour le prix de 1000 $ offert au premier golfeur inscrit à «Je Bouge pour Pallia-Vie» qui fera un trou d’un coup.

Les organisateurs de l’événement, Josée Julien et Yvon Cloutier-Charbonneau, Banque Nationale, Etienne Louis Morin, PFD avocats, Yamina Peytour, coordonnatrice aux événements, et Aline Desjardins, coordonnatrice-conseils aux communications à la Fondation Pallia-Vie, invitent toute la population à participer.

Pour renseignements et inscriptions: 450 431-0488 poste 205, ou [www.pallia-vie.ca].

La Fondation Pallia-Vie

Rappelons que la Fondation Pallia-Vie se consacre à recueillir des dons, dans le but de permettre à Pallia-Vie d’offrir gratuitement des soins et des services à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord ainsi que des services d’accompagnement pour les personnes atteintes et les proches aidants de l’ensemble de la région des Laurentides. Plus de 220 patients en fin de vie sont accueillis à la maison annuellement, sans compter les services d’accompagnement offerts aux proches aidants et aux familles endeuillées.