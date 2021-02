La Fondation Optimiste salue la persévérance

La Fondation Optimiste Sainte-Thérèse lance sa période d’inscription dans le cadre son Programme de bourses d’études qui seront distribuées quelque part en mai ou en juin. Que vous soyez de niveau raccrocheur, secondaire ou collégial, notez bien que vous avez jusqu’au 16 avril pour vous manifester.

«Cette année, nous mettrons l’emphase sur la persévérance», de signaler le président de la Fondation, Roger Chartier, en faisant allusion, bien entendu, au contexte particulier de la pandémie qui rend les choses plus difficiles pour un bon lot d’étudiants.

La Fondation dispose d’une enveloppe globale de 11 500 $, qui sera répartie en 20 bourses dont le montant varie entre 500 $ et 750 $. Un jury évaluera chaque candidature en fonction du dossier scolaire (performance académique, maintien et amélioration), de l’engagement parascolaire et de l’engagement social et communautaire.

Critères et procédures

Ainsi, huit bourses de 500 $ sont destinées au niveau raccrocheur (secondaire et formation professionnelle), alors que six bourses d’un montant équivalent reviendront à étudiants du 2e cycle du secondaire. Enfin, six bourses de 750 $ seront distribuées parmi les étudiants du collégial.

Vous trouverez les critères d’admissibilité sur le site [fondationoptimistestetherese.com], sachez seulement que le programme est offert aux moins de 30 ans (sauf pour le niveau raccrocheur) et que les postulants (ou leurs parents) doivent résider à l’intérieur des limites de Sainte-Thérèse ou fréquenter une institution d’enseignement qui s’y trouve.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le même site, tout comme la liste des procédures auxquelles vous devrez vous conformer. Le tout doit être acheminé au plus tard le 16 avril à 15h, aux bureaux de la Fondation.