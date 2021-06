La Fondation Optimiste remet ses bourses

C’est en virtuel, cette année, que la Fondation Optimiste Sainte-Thérèse a remis ses bourses aux jeunes les plus méritants de la région. 10 750 $ ont ainsi été partagés entre les 18 lauréats.

Président de la Fondation Optimiste Sainte-Thérèse, Roger Chartier a animé la vidéoconférence, le 25 mai, revenant d’abord sur la dernière année scolaire qui, a-t-il insisté, n’a pas toujours été facile pour les jeunes.

« Cette situation exceptionnelle ne fait qu’ajouter à votre périple ! Vous vous êtes distingués à la fois par vos résultats scolaires et par votre implication sociale et ce, dans un environnement où la persévérance scolaire témoigne d’une grande force de caractère », a d’abord lancé M. Chartier, en s’adressant aux jeunes lauréats.

Il a ensuite rappelé que, fondée en 1991, la Fondation Optimiste Sainte-Thérèse a pour mission d’aider au développement des jeunes en faisant la promotion de l’éducation et de l’engagement social.

« Nous, les membres du conseil d’administration de la Fondation, souhaitons que les bourses que vous recevrez soient un encouragement à ^poursuivre vos études, peu importe où vous en êtes rendus dans votre parcours scolairee. Ne lâchez jamais ! Continuez ! Même s’il y a des jours où ça ne vous tente pas ! Rappelez-vous que vous n’êtes pas seuls », a-t-il répété.

La parole aux boursiers

Les 18 lauréats ont exprimé leur appréciation en remerciant tour à tour les représentants de la Fondation Optimiste Sainte-Thérèse, nombreux à assister à la présentation, confortablement installés dans le confort de leur foyer. De par la brillante éloquence avec laquelle ils et elles ont témoigné, il était évidemment qu’on avait fait le bon choix.

« C’est la première fois que je m’inscris pour cette bourse, a commenté la lauréate Éloïse Fortin-Latour, je suis vraiment contente. Je ne m’attendais pas à gagner. Merci beaucoup ! »

« Je voulais aussi vous remercier, a enchaîné Florence Huard. Vous pensez que cette bourse nous aide, mais elle nous aide encore plus que ce que vous pensez. C’est vrai que l’on vient de passer à travers une période difficile. C’est plaisant d’avoir du soutien de votre belle Fondation. »

« C’est le fun de voir que nous ne sommes pas seules à se donner cœur et âme pour que l’école vive, a ajouté Shadei Saadé. De mon côté, cette bourse va vraiment m’aider pour mes études universitaires. Ça coûte cher, on le sait. J’en ai pour huit ans alors de savoir que j’ai un petit coup de pouce, ça fait du bien! »

« Je vous remercie sincèrement pour la bourse, de renchérir Jean-François Ashton. Comme les autres récipiendaires, j’ai beaucoup d’ambitions et je trouve inspirant de voir que les gens comme vous mettent de l’avant le fait de vouloir poursuivre ces ambitions. Merci pour la bourse ! »

« Merci pour tout ce que vous faites pour nous, a dit Jennifer Thibault. La dernière année n’a pas été facile. Il y a eu beaucoup d’ajustements, de vagues d’émotions, de montagnes russes. Des bouts, tu te demandes pourquoi et tu te remets en question. Le plus beau ce n’est pas la destination mais le chemin qui va te mener à ton but. C’est bien de savoir que nous sommes soutenus par une fondation ».

La Fondation Optimiste Sainte-Thérèse devrait revenir à des célébrations plus normales dès l’an prochain.