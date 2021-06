La Fondation Femina veut contrer la violence conjugale

La Fondation Femina a annoncé, la semaine dernière, le retour de sa campagne de financement annuelle, À chacune sa perle, visant à amasser des fonds pour les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale à travers la vente de perles.

Organisée par la Fondation, cette campagne vise à offrir au plus grand nombre de maisons d’hébergement possible une boîte remplie de 120 perles permettant ainsi de remettre une perle à chacune des femmes victimes de violence conjugale arrivant en maison d’hébergement.

« Chaque perle est accompagnée d’une petite carte portant une mention rappelant à ces femmes à quel point leur vie a de la valeur que leur présence est une richesse, et qu’elles sont des personnes estimées, une véritable perle rare. C’est une façon de rappeler à chacune de ces femmes qui traversent une situation difficile qu’elles sont uniques, et ont bien fait de se choisir » a expliqué Linda Petrozza, présidente fondatrice de la Fondation Femina, rappelant que les perles symboliques sont faites à la main et emballées par les bénévoles de la Fondation dans le but de véhiculer un message d’espoir que chaque femme doit être traitée avec respect et sans violence.

Lors de la campagne 2019, 15 maisons d’hébergement s’étaient vu remettre une boîte de perles, totalisant 1800 perles remises aux femmes victimes de violence conjugale. La campagne aura également permis d’amasser la somme de près de 8000 $. Cette année, la Fondation souhaite atteindre l’important objectif de 18 000 $, équivalant à 3600 perles remises aux femmes en maisons d’hébergement.

Contribution des entrepreneurs

La Fondation souhaite s’enquérir de la générosité des entreprises qui ont la possibilité d’acheter, pour un montant de 600 $, une boîte de perles qui sera directement livrée à une maison d’hébergement. En échange de ce geste, la Fondation s’engage à offrir de la visibilité à tous ses partenaires corporatifs sur ses différentes plateformes.

Pour encourager la Fondation dans la campagne de financement 2021, il est possible de faire un don en visitant le https://fondationfemina.ca/faire-un-don-en-ligne/. Pour chaque don de 5 $, une perle de plus sera livrée à une maison d’hébergement.

Il est aussi possible de se procurer une perle de la Fondation au coût de 5 $ la perle chez l’un des différents consignataires ou encore par le biais de la plateforme Simplyk au https://fondationfemina.ca/perle-rare-achat-en-ligne/

Tous les profits seront utilisés pour supporter les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale. Pour en savoir plus et effectuer un don, il suffit de visiter le site Web de la Fondation au https://fondationfemina.ca/campagne-a-chacune-sa-perle/.