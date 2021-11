La Fondation Femina recueille des cadeaux de Noël

Jusqu’au 30 novembre prochain, la Fondation Femina fait appel à la générosité de tous dans le cadre de la 6e édition de sa Collecte de cadeaux de Noël pour Elles, présentée par Climatisation Montréal. Depuis le 1er novembre dernier, les bénévoles de la Fondation sont à pied d’œuvre pour recueillir des cadeaux neufs et non emballés, qui pourront être offerts aux femmes et enfants victimes de violence conjugale qui passeront les Fêtes dans l’une des maisons d’hébergement de la province.

Cette année, la Fondation souhaite pouvoir dépasser les résultats de la Collecte 2020 ayant permis d’offrir pas moins de 2081 cadeaux à plus de 30 maisons d’hébergement. Pour l’aider à atteindre cet objectif, il est possible de venir déposer vos cadeaux dans l’un des 27 points de chute de la grande région de Montréal. « Nous sommes toujours heureux de constater la générosité des gens en lien avec notre Collecte de cadeaux de Noël. Chaque livraison reçue nous permet de mettre un baume sur le cœur des femmes et des enfants qui passeront Noël dans une maison d’hébergement. » affirme Linda Petrozza, présidente de la Fondation Femina.

Il est possible de déposer des cadeaux à l’un de ces endroits :

· Concept Santé Beauté Vieux St-Eustache, 186 Rue Saint-Louis, Saint-Eustache

· C-Tech Promo, 2425 boul. Curé Labelle, Prévost, J0R 1T0

· Expression Décor, 625 boul. Curé Labelle, local 1010, Blainville, J7C 2J1

· Mégagym, 87 Émilien Marcoux, local 103, Blainville, J7C 0B4

· Ana Maria Design, 48 rue Turgeon, Sainte-Thérèse, J7E 3H2

· Créatival, 757A, Curé-Labelle, Blainville, J7C 2K4

· Café Les Allumées, 34, rue Blainville ouest, Sainte-Thérèse, J7E 1W9

· Kaméléon Atelier MRKT, 44a, rue Turgeon, Sainte-Thérèse, J7E 3H2

La Fondation accepte également les dons en argent, grâce à la plateforme de donation en ligne, Simplyk. Il suffit de choisir le montant à donner ainsi que le destinataire, femme ou enfant. Les bénévoles de la Fondation se chargeront par la suite de faire l’achat du cadeau au nom du donateur. Le lien est disponible sur le site de la Fondation, au fondationfemina.ca

La Fondation souhaite à nouveau remercier tous les généreux donateurs qui permettent à la Collecte de cadeaux de Noël, année après année, d’être couronnée de succès, de même que son partenaire principal, Climatisation Montréal.

Pour plus d’informations au sujet de la collecte, visitez le https://fondationfemina.ca/noel-pour-elles/

Rappelons que la Fondation Femina a comme mission de distribuer des ressources et supporter les organismes qui viennent en aide aux femmes victimes de violence conjugale dans toute la province de Québec. À travers ses différentes actions, la Fondation soutient les maisons d’hébergement pour femmes victimes de violence en les aidant à accroître leurs ressources financières et matérielles.