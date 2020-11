La Fondation Autisme Laurentides lance un appel à l’aide

La Fondation Autisme Laurentides lance sa toute première campagne de financement et demande l’aide de la population et des entreprises du Grand Montréal. Les défis de la pandémie ont entrainé un épuisement chez les familles, qui se sentent démunies et ont besoin d’une pause qui permettra à leurs enfants avec un trouble du spectre de l’autisme de profiter d’installations et d’activités adaptées.

«Tous nos événements caritatifs ont dû être annulés en raison de la COVID-19, entraînant un grand manque à gagner pour la fondation. Cette deuxième vague nous frappe encore plus fort: les répits nous coûtent plus cher, les programmes ont changé et nos services ont été bousculés, explique la directrice générale d’Autisme Laurentides, Karine Brunet. Les besoins de répit sont de plus en plus criants; on a une liste d’attente et on essaie d’aider le plus de familles possible, mais on doit respecter les normes en vigueur et de façon sécuritaire.»

La campagne, mise en œuvre à l’interne avec peu de moyens, vise à récolter des dons sous la forme symbolique de morceaux de casse-tête à 5 $. «Tout le monde peut contribuer. Nos familles verront ainsi qu’elles ne sont pas seules et qu’une communauté entière leur offre chaleur et réconfort», souligne Mme Brunet.

Une vidéo humoristique pour sensibiliser la population

Afin de soutenir cette campagne, deux jeunes humoristes de la relève présentant eux-mêmes un trouble du spectre de l’autisme, Geneviève Major-Landry et Justin Desrosiers, ont pris l’initiative d’enregistrer une vidéo humoristique, calquée sur les conférences de presse du premier ministre François Legault.

«On souhaitait faire un parallèle entre l’autisme et la COVID-19 afin de sensibiliser encore davantage la population à cette cause. Malheureusement, l’autisme n’est pas une maladie. Il n’y aura donc jamais de vaccin et la courbe ne s’aplatira pas», mentionne Mme Major-Landry.

Au Québec, 1 enfant sur 64 reçoit un diagnostic d’autisme.

Pour ceux qui souhaitent visionner la vidéo en question ou faire un don: [fondationautismelaurentides.org/produit/campagne-soleil/].

À propos de la Fondation Autisme Laurentides

La Fondation autisme Laurentides (FAL) est un organisme de bienfaisance enregistré qui aide financièrement et uniquement la Société de l’autisme des Laurentides (SARL). Sa mission est de permettre aux familles vivant avec une personne présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) l’accès à des services de répit et de loisirs spécialisés adaptés au besoin de chaque enfant si différent. Ces services sont offerts pour la majorité des participants en un ratio d’un accompagnateur par participant.