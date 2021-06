La Fête nationale célébrée de chez vous à Boisbriand

Pour une deuxième année consécutive, la Ville de Boisbriand tiendra des festivités particulières à l’occasion de la fête nationale le 23 juin prochain. En raison des mesures sanitaires en vigueur, les citoyens seront invités à célébrer le Québec en appréciant, à partir de leur pelouse, balcon ou fenêtres, les animations ambulantes qui sillonneront les rues de la municipalité.

« J’invite les citoyens à profiter des parades de la fête nationale. Même si nous faisons les choses différemment encore cette année, les rues de Boisbriand seront festives pour l’occasion et le plaisir sera au rendez-vous pour tous! », annonce la mairesse Marlene Cordato.

Concours de maisons décorées – Jusqu’au 24 juin

Les Boisbriannais sont encouragés à décorer l’extérieur de leur maison aux couleurs du Québec et à soumettre une photo de leur création à kloubert@ville.boisbriand.qc.ca au plus tard le 24 juin. Ils courent ainsi la chance de remporter l’un des huit prix de participation. Les gagnants du concours seront dévoilés sur la page Facebook de la Ville, le 25 juin prochain. Pour souligner la thématique « Vivre le Québec : tissé serré », des tricots habillent déjà plusieurs arbres appartenant à la Ville. Laissez aller votre créativité : bleu, blanc, bobine, fil et lainage ont la cote!

Parades ambulantes – 23 juin

Dès 18 h

Secteur du parc René-Lévesque | Défilé avec la formation Tassez-vous de d’là, en hommage au groupe Les Colocs;

• Secteur du parc Pellerin | Défilé avec une foule d’amuseurs publics variés;

• Secteur de l’école Gaston-Pilon | Défilé animé par un DJ, avec les chansons francophones les plus aimées du Québec.

Dès 20 h

• Secteur du parc des Francs-Bourgeois | Défilé avec des musiciens traditionnels;

• Secteur de l’hôtel de ville | Défilé avec le chansonnier Steve Pontbriand.

Consultez les trajets. En cas de mauvais temps, vérifiez la tenue de l’événement au 450 435-1954, poste 257.

Berceurs du temps – 23 et 24 juin | 13 h 30 à 19 h 30 | Parc des Francs-Bourgeois

Une installation participative invitera les citoyens au voyage à bord d’une chaise berçante au cours duquel ils prêteront l’oreille à des chants d’ici et d’ailleurs. Le studio d’enregistrement mobile, aménagé dans un vieux Westfalia, accueillera tous ceux qui souhaitent laisser une trace à leur tour. Activité remise au 25 juin en cas de pluie.