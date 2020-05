La distribution de sacs de compost sera maintenue

La Ville de Rosemère annonce que les citoyens pourront se procurer leurs sacs de compost, le 23 mai prochain, dans le cadre de son événement annuel Journée Retour à la terre. En raison de la pandémie actuelle, l’édition 2020 devait nécessairement être revisitée afin de répondre aux consignes gouvernementales.

Ainsi, la Ville a mis sur pied un mécanisme de distribution à deux endroits, soit au parc Hamilton et dans le stationnement de l’aréna située au 155 rue Charbonneau. Les résidents qui désirent obtenir leurs quatre (4) sacs de compost par adresse doivent obligatoirement s’inscrire à l’avance à partir du site web de la municipalité (sous l’onglet activités et loisirs/inscriptions activités de loisirs) et choisir l’endroit et l’heure qui leur convient afin de procéder à une cueillette à l’auto le samedi 23 mai. Aucun citoyen ne sera autorisé à sortir de son véhicule et ce sont les employés de la Ville qui déposeront le compost dans leur coffre arrière. Des consignes sanitaires strictes sont mises de l’avant afin de procéder à une distribution sans contact.

Il est à noter que seule la distribution de compost est maintenue pour cette journée; la distribution de pousses d’arbres, le déchiquetage de documents et les kiosques environnementaux ne font pas partie de la programmation 2020.

«Notre équipe fait des pieds et des mains afin de maintenir le plus d’événements possibles à notre calendrier 2020 tout en s’assurant de respecter les directives sanitaires du gouvernement. La saison de jardinage est arrivée et chaque année, nous sommes fiers de pouvoir distribuer du compost à nos citoyens afin qu’ils puissent continuer de verdir et d’embellir leur espace», a soutenu le maire de Rosemère, Eric Westram.

L’inscription en ligne est disponible ici : https://bit.ly/2yZTTay