La deuxième phase reprend le 11 mai

La Ville de Sainte-Thérèse annonce la reprise des grands travaux de la rue Turgeon le 11 mai prochain, conformément aux directives du Gouvernement du Québec. La deuxième phase de ce projet majeur avait été arrêtée le 24 mars afin de prévenir la propagation de la COVID-19.

L’échéancier initial se retrouve bouleversé par la situation, et le phasage annoncé précédemment a été revu afin de permettre réaliser l’ensemble des travaux prévus en 2020.

Du 11 au 24 mai, les travaux d’infrastructures entraineront la fermeture de la rue Turgeon, entre les rues Joseph-Hamelin et Saint-Alphonse. À compter du 25 mai, la rue Turgeon sera ensuite fermée entre la rue Joseph-Hamelin et le chemin de fer du Canadien Pacifique, et ce, jusqu’à la fin du chantier au mois de novembre.

L’entrepreneur Duroking Construction sera toujours responsable de la réalisation du projet et devra s’assurer que tous les employés respectent les consignes sanitaires très strictes. D’ailleurs, dans une volonté de collaboration, la Ville mettra le chalet du parc Saint-Jacques à la disposition des travailleurs, afin que ceux-ci aient accès à de l’eau chaude lors du lavage de mains.

«Dans les dernières semaines, nous avons dû composer avec une situation hors de notre contrôle. À l’instar des citoyennes et des citoyens, la Ville subit elle aussi des impacts de la pandémie. Dans ces circonstances exceptionnelles, nous avons évalué les scénarios possibles en lien avec les travaux de la rue Turgeon. Comme il s’agit du plus grand projet de renouveau urbain jamais conduit à Sainte-Thérèse, nous devons aller de l’avant avec cette deuxième phase. À deux mètres de distance, nous travaillerons tous ensemble pour assurer le succès de ce chantier», a déclaré la mairesse de Sainte-Thérèse, Sylvie Surprenant.

Rappelons que les travaux qui seront réalisés en 2020 sont les suivants : le remplacement des conduites d’eau potable et d’égout vétustes ; l’enfouissement des réseaux de distribution électrique (Hydro-Québec) et de télécommunication (Bell, Vidéotron, etc.) ; le forage sous la voie ferrée ; la réfection du pavage, de la piste cyclable et des trottoirs ; la plantation de végétaux.

L’accès aux commerces qui sont ouverts sera maintenu en tout temps. La signalisation indiquera clairement aux voitures et aux piétons les détours à emprunter pour contourner les travaux. Les automobilistes seront donc invités à planifier leurs déplacements selon leur provenance et leur destination.

Renseignements : rueturgeon@sainte-therese.ca