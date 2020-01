La députée Louise Chabot présente son équipe

À la suite de la récente élection fédérale du 21 octobre dernier, la députée Louise Chabot du Bloc québécois dans la citrconscription deThérèse-De Blainville, a présenté son équipe à la population.

Au travail depuis plusieurs semaines, madame Chabot est fière de présenter les personnes qui l’appuient dans son travail de députée. Il y a tout d’abord Michel Dicaire-Acosta, directeur du bureau de circonscription, Simon Beaudoin, qui s’occupe, entre autres, des dossiers des citoyens en matière de revenu, d’assurance-emploi et d’immigration ainsi que Caroline Labelle, responsable des communications. Enfin, Maxime Ducharme est adjoint parlementaire à Ottawa afin de soutenir la députée dans ses fonctions parlementaires.

«Je suis très fière d’avoir autour de moi une équipe de personnes dynamiques qui ont à coeur les gens et les acteurs d’ici et qui sont des indépendantistes convaincus tout comme moi. Nous allons tous travailler d’arrache-pied pour les citoyennes et citoyens de Thérèse-De Blainville et pour représenter avec vigueur le Québec à Ottawa», déclare Louise Chabot.

En plus de défendre les intérêts des citoyennes et citoyens de la circonscription, la députée de Thérèse-De Blainville est aussi porte-parole du Bloc québécois pour les dossiers relevant de l’emploi, du développement de la main-d’oeuvre et du travail.

Vous pouvez rejoindre Mme Chabot et son équipe par téléphone au 450 965-1188 ou par courriel à (Louise.Chabot@parl.gc.ca). Le bureau de la circonscription de Thérèse-De Blainville est situé au 8, rue Saint-Charles, Sainte-Thérèse, J7E 2A2.