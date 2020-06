La CSSMI devient un centre de services scolaire dès le 15 juin

La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) deviendra, dès le 15 juin prochain, un centre de services scolaire. Ce changement se veut le premier jalon de la nouvelle structure de la gouvernance scolaire québécoise, tel qu’annoncé par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en février dernier.

Rappelons que le Projet de loi no 40 (Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires) a été sanctionné le 8 février 2020, mettant, entre autres, fin au mandat des commissaires scolaires.

Échéancier modifié

Le gouvernement du Québec a dû revoir l’échéancier initial des différentes étapes à accomplir pour arriver à la mise en place des conseils d’administration, et ce, en raison de l’urgence de la crise entourant la pandémie de la COVID-19. Les conseils d’administration des centres de services scolaires devaient être opérationnels pour le 15 juin. Il est dorénavant prévu que ceux-ci soient en place pour le 15 octobre 2020, ce qui signifie que les démarches visant à désigner tous les représentants qui siègeront au sein des CA commenceront au début du mois de septembre.

Composition du conseil d’administration

Le nouveau conseil d’administration sera composé de 15 membres comprenant cinq employés (un enseignant, un membre du personnel professionnel non enseignant, un membre du personnel de soutien, une direction d’établissement et un membre du personnel d’encadrement), cinq parents représentant chacun un district et désignés par et parmi les membres du comité de parents, ainsi cinq représentants de la communauté ayant des profils différents et étant domiciliés sur le territoire desservi par notre centre de services scolaire.

Période de transition: harmonie, continuité et réussite

C’est la directrice générale, Nathalie Joannette, qui assure l’ensemble des fonctions anciennement assumées par le conseil des commissaires, et ce, jusqu’à l’entrée en fonction du conseil d’administration au 15 octobre prochain.

Tous les efforts sont déployés pour que cette transition soit harmonieuse et en continuité avec la vision organisationnelle. À cet égard, la directrice générale s’est prévalue à quelques reprises de la possibilité de consulter le comité-conseil, formé des anciens commissaires. «La CSSMI a toujours mis le cap sur la réussite de l’élève et c’est encore la priorité de travailler tous ensemble dans le meilleur intérêt des élèves, jeunes et adultes», fait valoir l’organisation par voie de communiqué.

Par ailleurs, toutes les informations reliées à ce sujet sont disponibles en ligne au [www.cssmi.qc.ca], dans une section nommée Nouvelle gouvernance. À noter que les avis de désignation des différents représentants au sein du conseil d’administration y seront diffusés vers la fin du mois d’août.