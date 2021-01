La CSN réclame une bonification importante du projet de loi 59

La semaine dernière débutait la commission parlementaire sur le projet de loi 59, Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. La CSN y était pour présenter un mémoire.

La CSN reconnaît d’emblée, certaines avancées dans le projet de loi, mais dénonce aussi, d’un autre côté, que certains gains historiques passent à la moulinette. L’indemnisation et la réparation seront soumises à de nouveaux critères rendant ainsi la reconnaissance et l’accès aux soins appropriés plus difficile.

Les femmes sont, encore une fois, les grandes perdantes

«Les femmes sont fortement touchées par la réforme, particulièrement le retrait préventif de la travailleuse enceinte ou qui allaite. Les médecins traitants seraient encadrés par des protocoles lors de la démarche d’une travailleuse, représentant ainsi une restriction du droit des travailleuses. On tente de museler les médecins et de revenir sur des gains historiques», dénonce Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides – CSN.

La CSN dénonce aussi les reculs en matière de prévention en milieu de travail

«La réforme remplacera les postes de représentant à la prévention par des représentants à la santé-sécurité et ceux-ci disposeront de beaucoup moins d’heures, ce qui est très inquiétant dans les secteurs dits prioritaires 1-2-3. C’est tout simplement un recul de 30 ans» souligne Martin Richer, vice-président du Conseil central des Laurentides – CSN.

La santé mentale et l’épuisement professionnel: les grands oubliés

Rien n’est prévu dans les cas de harcèlement psychologique ou de climat de travail toxique; ce n’est pas avec le peu d’inspecteurs que l’on pourra corriger ces situations. Dans la dernière année, les problèmes en santé psychologique au travail sont montés en flèche. «Comment le gouvernement Legault peut-il faire fi de la situation des travailleuses et des travailleurs vivant de la détresse?», se demande la CSN.

Mobilisation et campagne publicitaire

La CSN a créé le site SSTvraiment.org afin de vulgariser et d’expliquer comment la réforme du gouvernement doit être bonifiée afin de vraiment protéger tout le monde. Une vaste campagne publicitaire dans chaque région du Québec est également en cours afin de sensibiliser les travailleurs québécois aux manquements de cette réforme.