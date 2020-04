La communauté juive confinée quatre jours supplémentaires

La Direction de la Santé publique des Laurentides a annoncé aujourd’hui que la communauté juive de Boisbriand, confinée depuis 14 jours, ce soir à minuit, resterait en confinement au minimum jusqu’à jeudi.

Alors que les policiers de la Régie intermunicipale Thérèse-De Blainville (RIPTB) continuent de contrôler le quadrilatère, à proximité du Faubourg Boisbriand, où vivent quelque 4300 personnes issues de la communauté juive Tosh, les derniers chiffres publiés font état de 70 cas de contamination à la COVID-19 au sein de cette communauté.

Ces 70 cas représentent un peu plus de 25 % des 244 cas recensés sur le territoire de la MRC Thérèse-De Blainville. On en compte 93 dans la MRC de Deux-Montagnes et 110 dans Rivière-du-Nord.

Dans les Laurentides, le total de cas est maintenant de 568. Au Québec il se chiffre à 12 846.