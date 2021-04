La communauté est sous le choc

À la suite du décès de Guy Frigon, conseiller municipal à Blainville, survenu le 17 avril à l’âge de 62 ans, plusieurs personnes de son entourage professionnel ont souhaité lui rendre un dernier hommage.

C’est le cas notamment des gens impliqués chez Autisme Laurentides, une cause pour laquelle a milité le défunt durant une bonne partie de sa carrière politique, lui qui a, entre autres, contribué à la construction de la Maison Nicola et Albert Lévy à Blainville. Ces derniers ne manquaient d’ailleurs pas de le souligner et de remercier M. Frigon à chaque fois qu’ils en avaient l’occasion. Ils ont été « terrassés » d’apprendre la nouvelle.

« Nos premiers contacts avec M.Frigon remontent à plus de 13 ans, raconte Albert Lévy, propriétaire de nombreux restaurants McDonald’s dans la région. Sa contribution et son dévouement pour le bien-être des enfants et adultes autistes ont été tout simplement exceptionnels. Pour tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître, dont mon épouse, mon personnel et moi-même, nous n’oublierons jamais les qualités dont il faisait preuve : humain, attachant, intègre, dévoué, travaillant. Nous perdons un ami très cher. Guy, merci du fond du coeur. Nous ne vous oublierons jamais. »

Directrice générale d’Autisme Laurentides et de la Fondation autisme Laurentides, Karine Brunet se rappellera toujours d’un homme « infatigable, toujours positif, accessible et à l’écoute des gens » qui fut de tous les Grands McDons, tournois de golf et marches de l’autisme organisés par la Fondation au fil des ans.

« Notre organisme pleure un allié précieux et la région perd un grand citoyen, un grand homme, dit-elle. Guy s’est toujours donné comme mission de sensibiliser le plus grand nombre possible de gens à l’autisme. D’ailleurs, il ne ratait jamais une occasion pour parler d’autisme et des défis énormes que l’autisme pose pour les familles à tous ceux qu’il côtoyait. À ce titre, il a été notre plus grand ambassadeur et a contribué ainsi à faire rayonner la mission de l’organisme à travers toute la région. »

Partout où il est passé, il a laissé sa marque

Président de l’association de soccer de Blainville de 1996 à 2004, Guy Frigon n’y est pas passé inaperçu. Parlez-en au président actuel, Sylvain Perreira, qui n’avait que de bons mots à dire à son sujet.

« Merci Guy pour ton soutien et tes précieux conseils. Nos multiples conversations pendant les matchs, ta passion et surtout ta sagesse m’ont permis d’être un président à la hauteur du club que tu as bâti. Tu m’as fait cheminer afin d’être une personne qui agit avec sagesse, respect et collaboration. »

Lorsque Sylvain Perreira pense à Guy Frigon, « son dévouement envers la communauté, sa collaboration, son écoute et sa sagesse » sont les premiers mots qui lui viennent en tête.

« Il a accompli beaucoup pour le club, dont le programme d’échange avec le Mexique, les festivals de fin de saison, le programme parents-enfants pour les 4 ans. Il était un visionnaire, un pilier du club. Il était notre supporter numéro 1! »

Président de la Commission de la sécurité publique à Blainville pendant quelques années, Guy Frigon, un ancien policier, a également laissé sa marque auprès des policiers et pompiers de Blainville. Directeur du Service de police et résident de Blainville, Yves Tessier l’a côtoyé pendant plus de 30 ans.

« À travers ces années, a-t-il mentionné, j’ai découvert un homme vrai, impliqué et dévoué. M. Frigon était à la recherche constante de solutions et toujours à l’écoute des citoyens. En mon nom personnel et au nom du Service de police, nous offrons nos condoléances à sa famille : son épouse, comme il le disait si bien, et ses deux garçons. Je te salue une dernière fois Guy ! Je n’oublierai jamais ta bonne humeur, tes histoires et ton rire communicateur. »