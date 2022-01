La CCALL remet 25 000 $ à Centraide

Le 20 décembre, pour une deuxième année consécutive, la Corporation des concessionnaires d’automobiles des Laurentides et de Lanaudière (CCALL) a remis un don de 25 000 $ à Centraide de Lanaudière et à Centraide des Laurentides.

L’an dernier, la CCALL choisissait Centraide comme partenaire de prédilection afin de réaliser son objectif philanthropique en remettant 100 000 $.

Centraide plus que jamais

Depuis le début de la pandémie, Centraide démontre sa pertinence. Le gouvernement fédéral, les municipalités, plusieurs fondations ainsi que des entreprises et des donatrices et des donateurs se sont tournés vers Centraide pour distribuer l’aide d’urgence, reconnaissant ainsi sa compréhension des enjeux sociaux dans plusieurs régions du Québec.

Les dons réguliers et récurrents faits à Centraide assurent une certaine pérennité dans la réalisation de sa mission de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

« La CCALL est fière de s’associer à Centraide afin de répondre à des besoins urgents et de proposer des solutions durables. Notre don fait à Centraide permet d’agir sur plusieurs volets, comme répondre aux besoins essentiels, soutenir la réussite des jeunes, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie rassembleurs. J’invite les membres du public qui souhaitent eux aussi faire un don à la campagne de Centraide à se rendre sur le site web de Centraide Lanaudière ou de Centraide Laurentides », dit Nathalie Aumont, présidente du Conseil d’administration de la CCALL.

À propos de la Corporation des concessionnaires d’automobiles des Laurentides et de Lanaudière

La CCALL est un regroupement régional membre de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ) qui a pour mission de faire valoir les droits de ses membres et de défendre leurs intérêts. Parallèlement, elle se soucie de la qualité du service à la clientèle, de la sécurité du public et des besoins des consommateurs. Elle regroupe 130 concessionnaires titulaires d’une franchise d’un constructeur pour la vente de véhicules neufs (véhicules légers et camions lourds).

À propos du mouvement Centraide

Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide et chacun d’eux recueille des dons sur son territoire pour les y investir afin d’agir sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Les Centraide soutiennent environ 1 500 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à près de 1,5 million de personnes au Québec.