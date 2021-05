«La CAQ demande aux parents en détresse d’attendre» – Christine Labrie

Alors que le déficit est évalué à 1 825 places en services de garde dans les Laurentides, le gouvernement caquiste ne vise à en développer que 226, déplore la porte-parole de Québec solidaire en matière de Famille, Christine Labrie.

«Malgré l’ampleur de la crise dans le réseau de services de garde et la détresse des parents, le gouvernement de la CAQ persiste à leur demander d’être patients. Le ministre [de la Famille] dit qu’ils vont un jour compléter le réseau, sans indiquer quand. La CAQ abandonne à leur sort des dizaines de milliers de parents qui se privent en ce moment de salaire en attendant une place. Le ministre Lacombe refuse même de réfléchir à des solutions d’urgence jusqu’à ce que les places annoncées se concrétisent, pour éviter que les familles tombent dans la précarité financière. Il refuse de leur lancer une bouée en attendant le canot de sauvetage», se désole la députée de Sherbrooke.

Mme Labrie dénonce le manque d’empressement de la CAQ à répondre aux besoins réels des parents, des enfants et des employeurs.

«La CAQ refuse d’autoriser plus de projets, malgré la volonté manifeste des communautés, qui ont déposé des projets totalisant plus de 17 000 places, dans un appel se limitant à 4 300 places pour le Québec entier. C’est un refus qui ne s’explique pas. Les parents vivent avec le stress de ne pas avoir de place, le stress de ne pas savoir s’ils seront en mesure de retourner travailler, et de devoir quand même payer leur loyer ou leur hypothèque. Et la CAQ va refuser des projets dans leur région? C’est un manque d’ambition qui a des conséquences terribles pour ces familles», dit-elle.