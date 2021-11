La campagne du Coquelicot à nouveau soulignée pour 2021 à Sainte-Anne-des-Plaines

Le vendredi 29 octobre dernier, un représentant de la filiale 120 de la Légion Royale canadienne de Mascouche ainsi que du Corps Cadet ont hissé le drapeau commémoratif devant l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Plaines en compagnie de la mairesse Julie Boivin, M. Keven Renière et M. Sébastien Lévesque, conseillers municipaux de Sainte-Anne-des-Plaines, afin d’honorer nos combattants et combattantes qui ont servi durant la Première Guerre mondiale.

Centenaire du symbole du coquelicot

Chaque année, La Légion royale canadienne mène d’un océan à l’autre la Campagne du coquelicot, aidée de milliers de ses membres qui se portent bénévoles pour amasser des fonds qui viendront soutenir les vétérans et leur famille. Bien que les coquelicots soient distribués tout à fait gratuitement, vos généreux dons présentent une portée considérable. L’année 2021 marque le 100e anniversaire du coquelicot du Souvenir au Canada. Les citoyens sont invités à donner généreusement pour cette cause, puisque cette période est le seul moyen de financement de la Légion Royale canadienne afin de pouvoir offrir les services nécessaires aux vétérans et à leur famille.

Le jour du Souvenir

Le jour du Souvenir est l’occasion de se rappeler les sacrifices de guerre. Le 11 novembre 1918, la signature de l’Armistice a mis fin à la Première Guerre mondiale et l’événement est célébré annuellement partout au pays et dans le monde afin de soutenir les vétérans survivants et honorer ceux qui sont disparus. La Légion Royale a le devoir d’honorer le sacrifice de ceux qui ne sont plus là