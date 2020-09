La campagne du Biscuit Sourire est de retour

La campagne du Biscuit Sourire, qui se déroule du 14 au 20 septembre, dans les Tim Hortons participants de la région permettra d'amasser des fonds en soutien à la mission de Leucan Laurentides-Lanaudière, qui favorise le rétablissement et le mieux-être des enfants atteints de cancer et de leur famille.

Dans les Laurentides, 16 restaurants se joignent au mouvement, dont trois Tim Hortons situés à Mirabel (13935, rue St-Simon, 8120, chemin du Chicot Nord, et 10025, Sir Wilfrid Laurier).

Les biscuits se vendent au coût de 1 $ chacun. Il est aussi possible de passer une commande. Le service de livraison est offert gratuitement pour les réservations de 24 biscuits et plus, dans les environs de Saint-Jérôme, Mirabel et Sainte-Thérèse.

Pour avoir davantage de renseignements, il est possible de communiquer avec Leucan Laurentides-Lanaudière à l’adresse laurentides-lanaudiere@leucan.qc.ca ou par téléphone au 450 437-2090.