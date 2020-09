La campagne des Héros 2020 bat son plein dans les magasins Lowe’s, RONA et Réno-Dépôt de la région. Durant tout le mois de septembre, ils recueillent des dons afin d'aider un organisme local à mener à bien sa mission ou un projet spécifique. Au terme de la campagne, Lowe’s Canada bonifiera de 50 % le montant récolté, jusqu’à concurrence de 2 000 $ par succursale.

«Cette année, plus que jamais, nous avons pu constater tout l’impact que peuvent avoir les gestes d’entraide, soutient Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable chez Lowe’s Canada. Alors que des familles partout au pays ont été durement éprouvées au cours des derniers mois, cette campagne annuelle qui vise à redonner directement aux communautés qui accueillent nos magasins prend d’autant plus de sens. Nous sommes fiers de voir nos équipes sur le terrain se mobiliser pour soutenir des organismes qui, par leurs programmes et leurs actions concrètes, sont de véritables héros dans nos communautés.»

Ainsi, le RONA Blainville a choisi d’aider Leucan Laurentides-Lanaudière. Les magasins RONA de Boisbriand et de Sainte-Thérèse soutiennent l’Académie des arts – Trouve ta voie. Le Réno-Dépôt de Rosemère s’implique pour le Club des petits déjeuners. L’Entrepôt Rona de Saint-Eustache amasse des dons pour le Centre Marie Eve et, finalement, le RONA de Saint-Jérôme soutient la Fondation Pallia-Vie.