La bibliothèque accueillera les usagers de Terrebonne-Ouest

Ils le réclamaient depuis longtemps, les résidants de Terrebonne-Ouest auront désormais un accès gratuit à la bibliothèque de Bois-des-Filion, en vertu d’une entente liant les deux municipalités pour les trois prochaines années.

Les deux maires des villes concernées (Gilles Blanchette pour Bois-des-Filion et Marc-André Plante pour Terrebonne) en ont fait l’annonce, lundi dernier, lors d’un point de presse tenu à la bibliothèque municipale, une institution qui date d’une quarantaine d’années, mais dont on a inauguré les nouveaux locaux il y a tout juste un an.

«Une bibliothèque du XXIe siècle, intégrant toutes le technologies modernes», de préciser le maire Blanchette en faisant la nomenclature des éléments qui en composent la collection : 30 000 livres en format papier, plus de 60 périodiques, des milliers de livres et de magazines en format numérique, des films et des supports audio. La bibliothèque offre également des formations en ligne, des espaces dédiés aux adolescents et aux enfants, de même qu’une dizaine d’ordinateurs, des salles de travail, des casques de réalité virtuelle et une imprimante 3D.

«Bientôt, nous aménagerons, à l’intention des usagers, un espace extérieur dédié à la lecture», d’ajouter le maire de Bois-des-Filion. On annoncera sous peu, par ailleurs, que la bibliothèque aura accès à une imposante collection de 22 000 CD de musique classique.

Une relation de longue date

Le maire de Terrebonne se réjouissait également de cette entente qui profite à ses concitoyens, lesquels apprécient, dit-il, le fait de retrouver ce lieu de culture et d’apprentissage dans leur milieu de vie. Celui-ci précisait en même temps que sa municipalité se trouvait actuellement dans un processus d’analyse et que des projets de construction en émaneraient au cours des prochaines années, dans un secteur en forte croissance (le Projet Urbanova, pour ne pas le nommer) dont la population, de toute évidence, ne pourra pas toujours être absorbée par la bibliothèque de Bois-des-Filion.

Le maire Blanchette en profitait pour rappeler qu’une longue tradition existait entre les deux municipalités en matière d’échange de services : le parc industriel, les services de police et d’incendie, l’usine d’épuration des eaux usées, l’association de soccer et maintenant la bibliothèque. À noter que les deux villes ont, de tout temps partagé les mêmes vues concernant le parachèvement de l’autoroute 19, de même que pour la protection et la mise en valeur de la rivière des Mille Îles.

Jusqu’ici, les résidants de Terrebonne Ouest avaient accès à la bibliothèque en acquittant des frais d’abonnement qui seront désormais assumés par la Ville de Terrebonne. L’entente, qui arrivera à échéance le 31 décembre, pourrait se prolonger pour deux autres années.

La bibliothèque compte 4 000 abonnés filionois, soit 40 % de sa population. On estime que les 2 778 résidants de Terrebonne-Ouest fréquenteront l’établissement dans les mêmes proportions.