La 27e assemblée générale annuelle de Droits et recours Laurentides

L’assemblée générale annuelle est un moment important dans la vie démocratique de l'organisme Droits et recours Laurentides, qui oeuvre en défense des droits en santé mentale. En ces temps de distanciation sociale imposée par les autorités sanitaires, c'est en visioconférence que s'est tenue, début décembre, cette rencontre.

Ce fut, pour les participants, l’occasion de partager leurs idées et préoccupations, d’apporter leurs suggestions, de tracer les orientations pour la prochaine année et de procéder à l’élection du conseil d’administration.

Les membres du conseil d’administration sont Manon Guillemette, coordonnatrice (sans droit de vote), Richard Petitclerc, Manon Cyr, Johanne Roy, présidente, Alain Durepos, Rolande Nadon, Gaétane Léveillé et Sophie Longtin, représentante des employées.

Droits et recours Laurentides est un organisme communautaire autonome régional fondé en 1993. La mission de l’organisme est de promouvoir, protéger et défendre les droits individuels et collectifs des personnes ou des groupes de personnes, vivant ou ayant vécu des problèmes de santé mentale, tant dans le secteur de la santé et des services sociaux que dans l’ensemble des autres secteurs d’activités de leur vie.

Ses interventions se déclinent sous forme d’aide, d’information, d’accompagnement et de promotion en défense des droits. Elles visent à accroître les compétences des personnes par rapport à l’exercice de leurs droits. Le respect du rythme, des valeurs et des choix des personnes est essentiel.