Du 15 au 22 mars 2020, se tiendra la 15e édition de la Semaine québécoise des popotes roulantes sous le thème Les popotes roulantes: bien manger avec dignité! En plus d’être un service alimentaire de qualité et à faible coût, le service de la popote roulante contribue au maintien à domicile.

Il est important de rappeler que les popotes jouent un rôle essentiel dans la société québécoise en assurant également une vigie pour les personnes en perte d’autonomie, majoritairement aînées, qui ont le souhait de rester le plus longtemps possible chez elles. La visite des bénévoles de la popote roulante constitue souvent la seule visite que ces personnes recevront dans leur journée et elle procure un sentiment de sécurité pour elles ainsi que pour les nombreux proches aidants qui ont de plus en plus recours à ce service.

Après 50 ans d’existence au Québec, encore beaucoup de gens s’interrogent sur ce qu’est une popote roulante. Dans le but de répondre à tous les questionnements et de sensibiliser la population aux divers avantages de ce service, le Regroupement des popotes roulantes du Québec a produit une vidéo. Tournée sous forme de reportage, avec la participation des employés et des bénévoles d’une popote de la région de Lanaudière, elle présente des gens animés par des valeurs de solidarité et de partage qui participent, par le fait même, au bien-être de leur communauté. Pour voir la vidéo: [https://vimeo.com/394288178/21824d86b1].

Les popotes roulantes à travers le Québec permettent à tout près de 30 000 personnes en perte d’autonomie, majoritairement aînées, de rester chez elles. C’est autour de 2 millions de repas complets et à prix modique, préparés et livrés chaque année par plus de 10 000 bénévoles dévoués dont la moyenne d’âge est de 72 ans. Une popote roulante est un organisme sans but lucratif et est composée généralement d’une vingtaine de bénévoles qui représentent la pierre angulaire de celle-ci.

Dominique Pétin, porte-parole

Pour la 4e année consécutive, la comédienne Dominique Pétin est la porte-parole du Regroupement des popotes roulantes. «Bien manger avec dignité, le slogan de la Semaine du Regroupement des popotes roulantes du Québec cette année est éloquent et porteur de sens. En effet, l’acte de se nourrir, au-delà de sa fonction vitale, est intimement lié au social, au plaisir et au partage. Les popotes remplissent ces trois fonctions essentielles au bien-être et elles assurent une vigie lors des livraisons de repas faites par des bénévoles. Tous ces bénévoles aident à maintenir les personnes en perte d’autonomie dans un environnement qui leur tient à cœur: leur domicile.»