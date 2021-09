Justin Trudeau et son équipe de passage dans les Laurentides

Le premier ministre Justin Trudeau a poursuivi sa tournée au Québec, jeudi, alors qu’il s’est arrêté au restaurant Rest-Poutine, à Blainville, pour saluer les électeurs et les employés du casse-croûte.

Le chef du Parti libéral du Canada était accompagné pour l’occasion de sa femme Sophie Grégoire Trudeau, Linda Lapointe, candidate dans Rivière-des-Mille-Îles, Ramez Ayoub, candidat dans Thérèse-de-Blainville et Pablo Rodriguez, candidat dans Honoré-Mercier et co-président de la campagne pour le Québec.

Candidat dans la circonscription, M. Ayoub a mentionné que la visite de M. Trudeau quelques jours seulement avant le jour du scrutin était très significative : « On est très reconnaissants de recevoir, une seconde fois, la visite du premier ministre Justin Trudeau et de Pablo Rodriguez. Leur visite démontre toute l’importance pour la banlieue nord de retourner à la table des décisions au sein d’une équipe libérale du Québec ayant à coeur les intérêts des Québécois. Lors de cette campagne, les familles, les aînés et les travailleurs des Basses-Laurentides ont été clairs sur leurs priorités : investir pour plus de places en garderies, agir dès maintenant pour l’environnement et assurer une relance économique qui ne laisse personne pour compte. Le PLC est le seul parti à offrir une plateforme taillée sur mesure pour les gens d’ici ».

À son arrivée, M. Trudeau a salué les membres de son équipe et ses candidats, avant d’aller à la rencontre de toutes les personnes réunies sur la terrasse du restaurant, pour discuter et prendre des photos. Il s’est ensuite dirigé vers l’intérieur pour voir les employés derrière le comptoir et en cuisine, ainsi que le propriétaire.

Plusieurs personnes sur place ont demandé à M. Trudeau de continuer à travailler pour las aînés. « N’oubliez pas vos aînés », lui a lancé une dame. « Vous pouvez vous en assurer, nous allons travailler pour vous et pour tous les autres », a répondu le premier ministre, juste avant de prendre la pose pour un cliché.

Mélanie Joly à Boisbriand

Plus tard en après-midi, Mme Lapointe et M. Ayoub ont été joints par Mélanie Joly, candidate dans Ahuntsic-Cartierville et co-présidente de la campagne nationale du PLC, lors de leur visite au CPE Aux petites bulles, à Boisbriand.

Accueillis par Martine Lelièvre, directrice générale et Nadyne Audette, son adjointe, les candidats libéraux ont pu faire le tour des installations, en plus d’aller à la rencontre des enfants et des éducatrices, qui ont profité de l’occasion pour témoigner de leurs conditions de travail et pour faire quelques demandes nécessaires aux candidats en visite.

« L’accès à des services de garde fiables, abordables, et de qualité est non seulement un enjeu social, mais également un enjeu économique urgent. Au PLC, nous savons à quel point l’entente conclue avec le gouvernement du Québec est importante, car elle permettra de financer 37 000 places en garderie partout au Québec. Lors de notre visite au CPE les Petites Bulles, les éducatrices étaient unanimes; l’investissement annoncé en août dernier bénéficiera à des centaines de familles ici dans les Basses-Laurentides tout en permettant de revaloriser la profession d’éducateur », a expliqué Mme Joly.

Plus tard en fin de journée, Mme Joly a accompagné M. Ayoub dans une séance de porte-à-porte, pour aller visiter les électeurs qui devront se prononcer lundi.