En cette journée mondiale de l’AVC, le Groupe relève pour personnes aphasiques/AVC Laurentides (G.R.P.A.A.L.) est fier de vous annoncer le lancement officiel de sa nouvelle fondation AVC et MOI des Laurentides.

À l’aube de ses 25 ans, le G.R.P.A.A.L. offre différents services centrés sur les besoins des personnes qui ont subi un AVC ainsi qu’à leurs proches aidants.

« Nous sommes témoins des grandes difficultés dont elles font face après l’AVC. En effet, elles risquent davantage de souffrir d’isolement et d’exclusion, en autre. »

Grâce à la recherche et la promotion des saines habitudes de vie, près de 85% survivent à un AVC ! Aidez-nous à offrir de meilleurs outils aux survivants avec vos dons, vos legs ou votre partenariat.

Soyez à l’affut, sur les différentes plates-formes de la fondation AVC et MOI, des capsules vidéo présentant des témoignages de personnes ayant subi un AVC et les difficultés qui s’en suivent. Du 29 octobre au 29 novembre prochain, cela sera diffusé sur le site AVCMOI.com, Facebook, YouTube et autres.

Également en soutien à la fondation, la chanson thème de la fondation AVC & MOI « Tenir debout » est disponible via l’ensemble des plates-formes numériques où vous consommez votre musique dont ITunes, Spotify, Qub et autre.

Entreprises et partenaires, vous avez le goût de vous impliquer avec la nouvelle fondation?

Chaque don bénéficiera directement aux personnes ayant subi un AVC demeurant dans les Laurentides. Contactez-nous pour vous joindre à nous.

Par la mise sur pied de la fondation AVC et MOI, les personnes vivant avec les séquelles d’un AVC des Laurentides pourront profiter davantage de différentes infrastructures et de moyens afin de faciliter leur retour dans la communauté, en toute dignité.