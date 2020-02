Journée internationale des femmes: l’animatrice Marie-Claude Barrette en conférence à Sainte-Thérèse

Les célébrations entourant la Journée internationale des droits des femmes s'organisent dans la MRC de Thérèse-De Blainville. Agissant comme maître d'œuvre de cet événement grand public, l'équipe du Centre Rayons de femmes est particulièrement fière d'accueillir l'animatrice vedette Marie-Claude Barrette, à titre de conférencière invitée.

«Quand j’ai eu 50 ans, ma perception du temps a changé. Jeune, on a l’impression d’avoir tout notre temps. Mais au fur et à mesure que les années s’écoulent, on saisit à quel point il passe vite… Le temps est précieux et, aujourd’hui, j’en réalise toute la richesse. Mes 50 ans ont donc été l’occasion de faire une introspection et c’est cet exercice que je partagerai avec l’auditoire», fait valoir la principale intéressée.

Comme le souligne la responsable des actions collectives et de la mobilisation au Centre Rayons de femmes, Danielle Bellange, la participation de Marie-Claude Barrette est fort appréciée, d’autant que l’événement revêt une signification particulière cette année. Non seulement permet-il d’attirer l’attention sur les 25 ans de rayonnement de l’organisme dans la région, mais il coïncide aussi avec le lancement de la Marche mondiale des femmes 2020.

Placée sous la présidence d’honneur de l’ex-députée libérale de la circonscription des Mille-Îles, Linda Lapointe, cette activité s’annonce fort rassembleuse. Pas moins de 150 hommes et femmes sont attendus le dimanche 8 mars, à compter de 13 h, au Centre culturel et communautaire Thérèse de Blainville, situé au 120, boulevard du Séminaire, à Sainte-Thérèse. Les billets sont en vente au coût de 20 $. Il est possible de réserver sa place dès maintenant par téléphone au 450 437-0890. Des billets seront également disponibles à la porte.

Marche mondiale des femmes 2020

Le Centre Rayons de femmes Thérèse-De Blainville participe à la Marche mondiale des femmes qui culminera, le 17 octobre, en un grand rassemblement dans le Vieux-Terrebonne. D’ici là, de nombreuses activités seront organisées afin de rappeler les luttes qui ont été menées à ce jour, mais aussi celles qui attendent les générations futures. L’organisme joint ainsi sa voix aux différents groupes féministes qui y vont de revendications portant sur la pauvreté, la violence, l’environnement, les droits, etc. Afin de ne rien manquer des activités proposées, il est possible de consulter le site [crdf.ca] ou la page Facebook de l’organisme.