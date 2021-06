Journée des finissants 2021: des félicitations bien méritées

Pour une deuxième année consécutive, les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) se sont joints au Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRÉ), Alloprof et Télé-Québec afin de célébrer la Journée des finissants 2021, qui a lieu le 18 juin dernier, afin de rendre hommage en grand aux finissants et d’inviter la société québécoise à les féliciter de cet accomplissement formidable qu’est l’obtention d’un diplôme ou le passage d’un cycle à un autre.

Chaque année, au printemps, ce sont des milliers de jeunes qui terminent avec fierté leur parcours du primaire, du secondaire, de l’éducation aux adultes, leur formation professionnelle, collégiale ou universitaire. Ces finissants qui bâtiront le Québec de demain sont alors portés par une vague de félicitations et de reconnaissance de leurs proches.

Plus de 4 445 finissants dans la région

Dans les Laurentides, nous comptions 2 260 jeunes finissants du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI), 1 249 au Centre de services scolaire de la Rivière-du-Nord, 409 au Centre de services scolaire des Laurentides, 350 à la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier et 180 au Centre de services scolaire Pierre-Neveu. La région a totalisé ainsi plus de 4 445 jeunes finissants pour l’année 2020-2021.

Depuis l’an dernier, cette période est différente. Les célébrations de ce moment charnière de la vie des jeunes ont été chamboulées. Il était donc important, entre autres pour le PREL, de prendre le temps de leur rendre hommage et de souligner, ensemble, leur résilience, leur persévérance et leur capacité d’adaptation, en plus de leur diplomation. Malgré les défis inhérents aux multiples changements dans les mesures sanitaires, malgré cette année scolaire à nouveau transformée, nos jeunes ont su relever leurs manches et atteindre cette étape importante d’une vie.

Une journée est très significative

«Cette journée est très significative pour nous. Nous trouvons important de souligner cet accomplissement. Le secondaire est une période très marquante pour la plupart des jeunes. Soulignons leur persévérance et leur réussite afin de démontrer aux jeunes que nous sommes tous derrière eux pour les guider et les encourager à poursuivre leur rêve», d’affirmer, quelques jours avant cette Mme Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL et M. Sébastien Tardif, président du PREL.

Tous ensemble, levons à nouveau notre chapeau à tous ces finissants pour les féliciter d’avoir persévéré durant cette dernière année.

Pour plus d’informations sur le PREL, il suffit de visiter le [www.prel.qc.ca] ou la page [www.facebook.com/LePREL]