Journée d’action de l’APTS dans les Laurentides

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) tenait, le jeudi 11 mars, une journée d’action au cours de laquelle des statues de glace d’anges gardiens ont été installées devant tous les centres hospitaliers du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, de Rivière-Rouge à Saint-Eustache, afin de dénoncer le fait que les négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public sont gelées.

Point culminant de cette mobilisation, une manifestation a eu lieu au Centre hospitalier régional de Saint-Jérôme, au cours de laquelle les membres de l’APTS ont averti le gouvernement des conséquences du mépris offert au personnel professionnel et technique aux tables de négociation.

«Nos membres tiennent le réseau de la santé et des services sociaux à bout de bras. C’est vrai depuis des années, et ça l’est encore davantage depuis que nous devons faire face à la pandémie. À quelle reconnaissance a-t-on droit? Quelques mercis pour être au front, depuis aujourd’hui un an, mais pas de ressources supplémentaires ni de mesures pour attirer la relève dans nos titres d’emploi. On pousse même l’affront jusqu’à nous refuser les primes COVID accordées à nos collègues infirmières, préposés aux bénéficiaires ou de l’entretien ménager. Les professionnels et les techniciens du réseau occupent des fonctions essentielles mais sont constamment oubliés par le gouvernement. C’est enrageant!», dénonce la présidente de l’exécutif local de l’APTS des Laurentides, Chantal Daoust.

Face au blocage des négociations, le conseil général de l’APTS a résolu de consulter ses 60 000 membres sur un mandat de 10 jours de grève, à utiliser au moment jugé opportun. Dans les Laurentides, les membres de l’APTS seront appelés à se prononcer sur la proposition de mandat de grève en assemblée générale virtuelle les 31 mars et 1er avril.

«Après des mois de négociations, c’est inexplicable qu’on en soit toujours à essuyer des refus de la part du Conseil du trésor alors qu’on offre des solutions pour mettre fin à la pénurie de main-d’œuvre. Ce sont les services à la population de notre région qui sont en jeu. Devant l’aveuglement du gouvernement, nous n’avons d’autre choix que de hausser le ton pour protéger notre réseau public. Si nous consultons nos membres sur un mandat de grève, c’est parce que nous croyons en notre réseau public de santé et de services sociaux et que nous sommes prêts à nous battre pour le défendre», affirme la représentante nationale de l’APTS dans les Laurentides, Marie-Ève Meilleur.