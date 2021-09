Jonathan Goyer réélu à la présidence de la Corporation des thanatologues du Québec

La Corporation des thanatologues du Québec (CTQ) annonce la reconduction de Jonathan Goyer à la présidence du conseil d’administration pour la prochaine année. À l’issue de la 65e assemblée générale annuelle, M. Goyer a été réélu par acclamation, signe que sa candidature est rassembleuse et fait l’unanimité en cette période de pandémie qui affecte toutes les sphères de la société, y compris les acteurs du domaine funéraire.

« J’entame donc un nouveau mandat à la présidence du conseil de la Corporation des thanatologues du Québec pour une quatrième année consécutive. La situation actuelle a mis en lumière de nouveaux enjeux dans le domaine funéraire au Québec et je compte bien poursuivre le travail entamé afin de consolider la place des membres de la Corporation des thanatologues dans notre société. Nous avons la ferme intention de multiplier nos actions afin de représenter les intérêts des familles endeuillées, des défunts et des professionnels à leur service », a-t-il souligné.

Secondé à la vice-présidence par Geneviève Veilleux et Sylvie Fréchette, à la trésorerie par Gabriel Robert et au poste de secrétaire par Sylvie Briand, Jonathan Goyer compte travailler ardemment pour faire valoir les réalités des entreprises funéraires, de leurs fournisseurs et surtout des familles en deuil de même que les défunts qui méritent d’être accompagnés dignement et professionnellement dans la mort.

Le conseil d’administration de la CTQ peut également compter sur l’appui de Stephan Elkas, Dan Gleeton et de Marie-Soleil Phaneuf à titre d’administrateurs. M. Goyer salue l’arrivée de Marianick Jean au sein du conseil d’administration et se dit heureux et fier de compter sur les services d’Annie Saint- Pierre à la direction générale de même que de Julie Renaud et Kassandra Boisvert.

« Je tiens à remercier tous les membres de la Corporation des thanatologues pour leur confiance. Sachez que toutes nos énergies seront consacrées à continuer de démystifier notre domaine tout en soutenant les familles qui font appel à nous quotidiennement. Nous avons grand besoin maintenant de sensibiliser les grands décideurs au Québec à nos réalités », a-t-il déclaré.