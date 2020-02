Jean-René Drouin veut faire plus pour Blainville

En vue des élections municipales prévues pour l’automne 2021, Florent Gravel, candidat à la mairie de Blainville, a récemment annoncé que Jean-René Drouin briguerait les suffrages dans le quartier Les Hirondelles.

Résidant de ce quartier depuis 1990, M. Drouin s’est toujours impliqué bénévolement auprès de divers organismes de la région, le Club Optimiste notamment, et à l’organisation d’événements tels que Blainville en fête, dont il a été président. S’il a choisi de se lancer en politique active, c’est avant tout pour assurer le bien-être des aînés.

«J’ai beaucoup travaillé avec les aînés à Blainville, aux Dîners de l’amitié entre autres. Je peux vous dire qu’ils ont besoin d’écoute, de jaser et de se faire conseiller, car ils sont nombreux à être victimes de fraude» , de dire M. Drouin à qui Florent Gravel a d’ailleurs déjà confirmé que s’il est élu, il obtiendrait la présidence de la commission des aînés à Blainville.

Cette dernière, a indiqué M. Gravel, ne s’attarderait qu’aux besoins des aînés blainvillois et n’engloberait donc pas la famille, comme c’est le cas actuellement.

«La famille est une chose et les aînés en sont une autre, insiste Florent Gravel. Jean-René a une vision pour le développement futur des aînés à Blainville, poursuit-il. Ce groupe d’âge est de plus en plus populeux. Ils ont construit le Québec et Blainville. Nous devons développer une approche plus personnalisée et s’en occuper davantage. Blainville doit être plus reconnaissante envers ses aînés. Pas juste leur faire un souper!»

La politique dans le sang

Fils d’une ancienne organisatrice de l’Union nationale, Jean-René Drouin baigne dans la politique depuis l’âge de 9 ans. Il habitait Sainte-Scolastique à l’époque.

«J’ai toujours pataugé là-dedans. Je me rappelle que jeune on parcourait le comté de Deux-Montagnes pour l’Union nationale. En 1972, quand je me suis marié et que je suis arrivé à Saint-Eustache, j’ai continué au municipal avec les Bélisle, Prévost, etc.»

À son arrivée à Blainville au tournant des années 1990, Jean-René Drouin a volontairement délaissé la politique municipale pour se concentrer à sa carrière chez Hydro-Québec.

En 2005, M. Drouin a effectué un retour en politique municipale alors qu’il a participé à l’organisation de la campagne de Pierre Gingras. En 2009, candidat au sein de l’équipe du maire François Cantin, il a été défait par moins de 60 voix. En 2017, il a aidé la conseillère Michèle Murray à se faire élire dans le district de la Renaissance.

«Je connais Jean-René depuis longtemps, de conclure Florent Gravel. C’est un gars honnête, direct, qui n’a pas peur de mettre ses idées sur la table et de les défendre. Je suis heureux qu’il joigne mon équipe.»