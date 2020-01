Jean Bouchard est opéré pour une lésion cérébrale

La Ville de Mirabel tenait à faire une mise à jour de l’état de santé du maire de Mirabel, Jean Bouchard. Celui-ci a été opéré le mardi 21 janvier par le neurochirurgien Jean-François Giguère de l’hôpital Sacré-Cœur de Montréal, pour une lésion cérébrale.

On stipule, via communiqué, que l’opération s’est bien déroulée et qu’il n’y a eu aucune complication. Des résultats de pathologie suivront.

«Monsieur le maire tient également à remercier le docteur Marc Giasson et toute l’équipe des soins intensifs de l’hôpital du Sacré-Cœur pour leur grand dévouement et leur professionnalisme. Les nombreux témoignages de soutien qui abondent à son endroit sont également appréciés» , mentionne-t-on, avant d’ajouter que le moral du premier magistrat est très bon.

Un suppléant

La Ville a également annoncé la nomination de Patrick Charbonneau à titre de maire suppléant pour la durée de la convalescence du maire. Le tout a été décidé par les conseillers municipaux à l’unanimité, par voie de résolution, lors d’une assemblée publique se tenant le lundi 20 janvier.

«Les membres du conseil municipal tiennent à rappeler qu’ils demeureront unis plus que jamais durant cette période qu’ils traversent et sont déterminés à poursuivre le bon travail qu’ils effectuent aux côtés du maire Bouchard depuis plusieurs années.»

Ces derniers et les employés municipaux souhaitent un prompt rétablissement et un retour à la santé le plus rapidement possible pour le maire de Mirabel et sa famille.