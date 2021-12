Maire de Mirabel de 2013 à 2021, Jean Bouchard est décédé, le 8 décembre, des suites du cancer qu’il combattait depuis quelques années.

C’est dans la soirée d’hier que la nouvelle est tombée. Plus de détails et des réactions suivront.

Soulignons que M. Bouchard se disait très fier d’avoir accompli de nombreuses choses pour la communauté mirabelloise dont l’aménagement de la gare dans le secteur de Saint-Janvier, l’acquisition du manoir de Belle-Rivière dans le secteur de Sainte-Scholastique, la construction d’une nouvelle glace avec amphithéâtre au complexe du Val-d’Espoir et le nouveau centre récréatif pour les aînés et la communauté, tous deux situés dans le secteur de Saint-Janvier, ainsi que l’inauguration de deux centres culturels, soit celui de Saint-Benoît et celui du Domaine-Vert Nord.

« Puisque Mirabel bénéficie d’un essor économique remarquable, les prolongements de l’autoroute 13 et du REM jusqu’à la zone aéroportuaire resteront dans mes priorités jusqu’en novembre. Je souhaite fermement que ces projets se concrétisent dans un avenir rapproché afin d’offrir plus de mobilité aux Mirabellois, d’attirer davantage de main-d’œuvre et de permettre le plein développement de notre belle ville », avait indiqué M. Bouchard lorsqu’il avait annoncé, en mai dernier, son retrait de la vie municipale après les élections du 7 novembre.