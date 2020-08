«Je bouge pour Pallia-Vie» se poursuit

Ralliant le golf, le vélo, la marche et la course, l'activité de financement «Je bouge pour Pallia-Vie» est en cours tout l’été et se poursuit jusqu'au 19 septembre.

Quelle que soit l’activité retenue, les gens n’ont qu’à s’inscrire sur le site web de la Fondation au [www.pallia-vie.ca ] . Le coût est de 150 $ pour le golf au Club de Golf Val-Morin et de 75 $ pour les activités de vélo, marche et course (endroit au choix des participants).

Rappelons que «Je bouge pour Pallia-Vie» remplace trois activités de financement qui avaient lieu annuellement. Les fonds amassés permettront de soutenir la mission de Pallia-Vie, qui offre gratuitement des soins et des services à la Maison de soins palliatifs de la Rivière-du-Nord ainsi que des services d’accompagnement pour les personnes atteintes et les proches aidants de l’ensemble de la région des Laurentides.

Les organisateurs, Josée Julien et Yvon Cloutier-Charbonneau de Banque Nationale, Etienne-Louis Morin de PFD avocats, Yamina Peytour, coordonnatrice aux événements, et Aline Desjardins, coordonnatrice-conseils aux communications à la Fondation Pallia-Vie, invitent toute la population à participer. Pour renseignements et inscriptions: [www.pallia-vie.ca ] ou 450 431-0488 poste 205.

Un cadeau pour les 200 premiers inscrits

Les 200 premières personnes inscrites recevront un panier d’achats locaux sous forme de chèques-cadeaux d’une valeur minimum de 70 $, soit sept certificats de 10 $ chacun provenant d’entreprises d’ici.

La Fondation Pallia-Vie remercie ses partenaires pour leur généreuse contribution au projet, soit les restaurants McDonald’s de la Famille Giguère, le P’tit magasin de la Microbrasserie Shawbridge, le P’tit magasin du Pub gourmand de Saint-Sauveur, le Marché IGA Extra de Prévost, Le Soleo de Saint-Jérôme, Vinnie Gambini pizza-bar de Boisbriand ainsi que la Ferme Gaspor. Elle salue également la participation du Club de golf Val-Morin.

«Bravo à notre porte-parole, Frédéric Lord, analyste sportif, TVA Sports, pour le don de 1000 $ qui sera versé à la Fondation Pallia-Vie pour chaque golfeur qui fera un trou d’un coup dans le cadre de “Je bouge pour Pallia-Vie”», ajoute l’organisation.