Jardin des sources: interdit de nourrir les canards

Des résidents du complexe Jardin des sources à Sainte-Thérèse ont récemment porté à notre attention que des visiteurs du parc situé à proximité y venaient et y nourrissaient les canards. Certains ont même poussé l’audace à s’approvisionner en poulet, frites et laitue à même les poubelles des restaurants avoisinants (notre photo). Simple rappel qu’il est interdit d’agir ainsi. D’ailleurs la Ville de Sainte-Thérèse a commandé une étude de l’UQAM, en 2018, dont les résultats ne sauraient tarder. L’objectif de cette étude est de connaître la provenance de l’eau et comprendre l’évolution des bassins du parc Jardin des sources afin de déterminer les prochaines actions de protection à mettre en place.